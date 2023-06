W ramach ważnego wydarzenia, Apple zaprezentował rozszerzenie swojego programu Self Service Repair o niedawno wprowadzoną gamę iPhone'ów 14 oraz najnowsze 13-calowe urządzenia M2 MacBook Air i MacBook Pro. Aktualizacja zawiera nowe ulepszenia konfiguracji systemu, znacznie usprawniające naprawy iPhone'a w zakresie komponentów, takich jak baterie, kamery i wyświetlacze.

Jak ogłoszono w poście na stronie Apple Newsroom, firma rozpocznie aktualizację swojego programu Self Service Repair od 21 czerwca, aby objąć linię iPhone'a 14, 13-calowego MacBooka Air M2 i MacBooka Pro, który jest zasilany przez chipy M2 Pro i M2 Max. Korzyści dla użytkowników obejmują dostęp do autentycznych części Apple, narzędzi i modułów szkoleniowych, które są podobne do tych dostępnych w sklepach Apple Store i autoryzowanych serwisach Apple.

Oprócz nowych urządzeń, rozszerzenie programu obejmie również kamerę True Depth i górny głośnik do iPhone'a 12 i iPhone'a 13, a także komputery stacjonarne Mac z M1. Rozszerzona dostępność obejmie Stany Zjednoczone, Belgię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę, Hiszpanię, Szwecję i Wielką Brytanię.

W ciągu ostatnich trzech lat Apple niemal podwoiła liczbę lokalizacji serwisowych oferujących oryginalne części, narzędzia i szkolenia Apple. Obecnie liczba ta wzrosła do ponad 4500 niezależnych punktów napraw, globalnej sieci ponad 5000 autoryzowanych serwisów Apple oraz wykwalifikowanej siły roboczej liczącej ponad 100 000 aktywnych techników.

