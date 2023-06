Num desenvolvimento importante, a Apple revelou a expansão do seu programa Self Service Repair para incluir a gama iPhone 14 recentemente lançada e os mais recentes dispositivos MacBook Air e MacBook Pro de 13 polegadas M2. A atualização inclui novas melhorias na configuração do sistema, simplificando significativamente as reparações de componentes do iPhone, como baterias, câmaras e ecrãs.

Conforme anunciado numa publicação no sítio Web Newsroom de Apple, a empresa começará a atualizar o seu programa Self Service Repair a partir de 21 de junho para abranger a linha iPhone 14, o MacBook Air M2 de 13 polegadas e o MacBook Pro, que é alimentado pelos chips M2 Pro e M2 Max. As vantagens para os utilizadores incluem o acesso a peças, ferramentas e módulos de formação autênticos da Apple, semelhantes aos disponíveis nas Apple Store e nos Fornecedores de Serviços Autorizados Apple.

Para além dos novos dispositivos, a expansão do programa também irá abranger a câmara True Depth e o altifalante superior para o iPhone 12 e iPhone 13, bem como os computadores de secretária Mac com tecnologia M1. A disponibilidade alargada abrangerá os EUA, a Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália, a Polónia, a Espanha, a Suécia e o Reino Unido.

Nos últimos três anos, a Apple quase duplicou o número de locais de assistência que oferecem peças, ferramentas e formação Apple genuínas. Este crescimento eleva agora o total para mais de 4.500 Independent Repair Providers, uma rede global de mais de 5.000 Apple Authorized Service Providers e uma força de trabalho qualificada de mais de 100.000 técnicos activos.

À medida que a indústria tecnológica evolui, serviços como AppMaster.io e o programa Self Service Repair da Apple proporcionam uma maior acessibilidade e uma melhor experiência do utilizador, tornando a tecnologia mais acessível a pessoas de todos os níveis de competências.