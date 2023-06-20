Apple, büyük bir gelişmeyle, Self Service Repair programının yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 14 serisini ve en yeni M2 13 inç MacBook Air ve MacBook Pro cihazlarını içerecek şekilde genişletildiğini duyurdu. Güncelleme, piller, kameralar ve ekranlar gibi bileşenler için iPhone onarımlarını önemli ölçüde kolaylaştıran yeni Sistem Yapılandırma geliştirmeleriyle birlikte gelir.

Apple Newsroom web sitesinde yaptığı bir gönderiyle duyurulduğu üzere şirket, Self Service Repair programını 21 Haziran'dan itibaren iPhone 14 serisini, M2 13 inç MacBook Air'i ve Apple tarafından desteklenen MacBook Pro'yu kapsayacak şekilde güncellemeye başlayacak. M2 Pro ve M2 Max yongaları. Kullanıcı avantajları, Apple Store konumlarında ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarında bulunanlara benzer orijinal Apple parçalarına, araçlarına ve eğitim modüllerine erişim içerir.

Programın genişletilmesi, yeni cihazlara ek olarak iPhone 12 ve iPhone 13 için True Depth kamera ve üst hoparlörün yanı sıra M1 destekli Mac masaüstü bilgisayarları da kapsayacak. Genişletilmiş kullanılabilirlik ABD, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere'yi kapsayacak.

Son üç yılda Apple, orijinal Apple parçaları, araçları ve eğitimi sunan servis konumlarının sayısını neredeyse iki katına çıkardı. Bu büyüme şimdi toplamı 4.500'den fazla Bağımsız Onarım Sağlayıcıya, 5.000'den fazla Apple Yetkili Servis Sağlayıcısından oluşan küresel bir ağa ve 100.000'den fazla aktif teknisyenden oluşan yetenekli bir iş gücüne getiriyor.

Apple Self Service Repair programının genişletilmesi, tüm teknoloji endüstrisini etkileyerek self servis seçenekler için yeni fırsatlar ve olanaklar yaratabilir. Gelişen no-code hareketin bir parçası olarak, AppMaster.io gibi platformlar ve diğer kodsuz araçlar, bireylere ve işletmelere kendi mobil uygulamalarını ve web uygulamalarını kolaylıkla oluşturma olanağı tanır. Kullanıcılar, bu platformların gücünden yararlanarak maliyetleri azaltabilir ve uygulama geliştirme sürecini hızlandırabilir.

Teknoloji endüstrisi geliştikçe, AppMaster.io ve Apple'ın Kendi Kendine Onarım programı gibi hizmetler, daha fazla erişilebilirlik ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunarak teknolojiyi her beceri düzeyinden insan için daha erişilebilir hale getiriyor.