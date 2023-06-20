في تطور كبير ، كشفت Apple النقاب عن توسيع برنامج Self Service Repair ليشمل مجموعة iPhone 14 التي تم إطلاقها مؤخرًا وأحدث أجهزة MacBook Air و MacBook Pro مقاس 13 بوصة من M2. يأتي التحديث مع تحسينات جديدة لتكوين النظام ، مما يبسط بشكل كبير إصلاحات iPhone لمكونات مثل البطاريات والكاميرات وشاشات العرض.

كما تم الإعلان عنه في منشور على موقع غرفة الأخبار الخاص بشركة Apple ، ستبدأ الشركة في تحديث برنامج Self Service Repair اعتبارًا من 21 يونيو لتغطية تشكيلة iPhone 14 ، و M2 13 بوصة MacBook Air ، و MacBook Pro ، الذي يتم تشغيله بواسطة رقائق M2 Pro و M2 Max. تشمل مزايا المستخدم الوصول إلى أجزاء وأدوات ووحدات تدريب أصلية من Apple ، تشبه تلك المتوفرة في مواقع متجر Apple ومقدمي الخدمة المعتمدين من Apple.

بالإضافة إلى الأجهزة الجديدة ، سيغطي توسيع البرنامج أيضًا كاميرا True Depth ومكبر الصوت العلوي لجهاز iPhone 12 و iPhone 13 ، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر سطح المكتب التي تعمل بنظام M1. سيشمل التوافر الموسع الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

على مدار السنوات الثلاث الماضية ، ضاعفت Apple تقريبًا عدد مواقع الخدمة التي تقدم قطع غيار Apple الأصلية وأدواتها وتدريباتها. يصل هذا النمو الآن بالمجموع إلى أكثر من 4500 من مقدمي الإصلاح المستقلين ، وشبكة عالمية تضم أكثر من 5000 من مزودي الخدمة المعتمدين من Apple ، وقوة عاملة ماهرة تضم أكثر من 100000 فني نشط.

يمكن أن يؤثر توسيع برنامج Self Service Repair بواسطة Apple على صناعة التكنولوجيا بأكملها ، مما يفتح فرصًا وإمكانيات جديدة لخيارات الخدمة الذاتية. كجزء من حركة no-code مزدهرة ، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io وغيرها من الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية على تمكين الأفراد والشركات من إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب الخاصة بهم بسهولة. من خلال الاستفادة من قوة هذه الأنظمة الأساسية ، يمكن للمستخدمين خفض التكاليف وتسريع عملية تطوير التطبيق.

مع تطور صناعة التكنولوجيا ، توفر خدمات مثل AppMaster.io وبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية من Apple إمكانية وصول أكبر وتجربة مستخدم محسّنة ، مما يجعل التكنولوجيا أكثر سهولة للأشخاص من جميع مستويات المهارة.