In einer wichtigen Entwicklung hat Apple die Ausweitung seines Self Service Repair Programms auf die kürzlich eingeführte iPhone 14 Reihe und die neuesten M2 13-Zoll MacBook Air und MacBook Pro Geräte vorgestellt. Das Update beinhaltet neue Systemkonfigurationen, die die iPhone-Reparaturen für Komponenten wie Batterien, Kameras und Displays deutlich vereinfachen.

Wie in einem Beitrag auf der Newsroom-Website Apple angekündigt, wird das Unternehmen sein Self Service Repair Programm ab dem 21. Juni aktualisieren, um die iPhone 14-Reihe, das M2 13-Zoll MacBook Air und das MacBook Pro, das von den M2 Pro und M2 Max Chips angetrieben wird, abzudecken. Zu den Vorteilen für die Nutzer gehören der Zugang zu authentischen Apple Teilen, Werkzeugen und Trainingsmodulen, die denen ähneln, die in Apple Stores und bei Apple Authorized Service Providern erhältlich sind.

Zusätzlich zu den neuen Geräten wird die Erweiterung des Programms auch die True Depth Kamera und den Top-Lautsprecher für das iPhone 12 und iPhone 13 sowie M1-betriebene Mac-Desktops umfassen. Die erweiterte Verfügbarkeit wird die USA, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich umfassen.

In den letzten drei Jahren hat Apple die Anzahl der Servicestandorte, die Apple-Originalteile, Werkzeuge und Schulungen anbieten, nahezu verdoppelt. Durch dieses Wachstum ist die Gesamtzahl auf über 4.500 Independent Repair Providers, ein globales Netzwerk von mehr als 5.000 Apple Authorized Service Providers und eine qualifizierte Belegschaft von über 100.000 aktiven Technikern angewachsen.

