Apple a lancé sa dernière mise à jour logicielle, iOS 16.5, qui comprend un tout nouvel onglet sport dans l'application Apple News. Cette mise à jour offre aux passionnés de sport une plateforme centralisée pour accéder aux scores, aux calendriers des matchs et aux articles sur leurs équipes préférées.

En appuyant sur les cartes de score et de calendrier de My Sports, les utilisateurs sont redirigés vers des pages de match spécifiques, offrant des informations supplémentaires sur l'événement. En outre, iOS 16.5 propose un nouveau fond d'écran pour la célébration de la fierté, ainsi que des corrections de bugs pour les podcasts de CarPlay, le manque de réactivité de Spotlight et la synchronisation du temps d'écran.

D'autres appareils fonctionnant sous iPadOS 16.5, macOS Ventura 16.4 et watchOS 9.5 ont également reçu des mises à jour mineures, tout comme l'iPhone. L'une des principales mises à jour introduites dans ce cycle de versions est la fonction multiview de l'Apple TV, qui permet aux utilisateurs de regarder jusqu'à quatre matchs simultanément sur l'Apple TV 4K. Actuellement, le multiview est compatible avec des événements tels que les matchs de la Major League Soccer, les matchs de Friday Night Baseball et certains spectacles en direct de la MLS et de la MLB.

