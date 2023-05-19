أطلقت Apple أحدث تحديث لبرامجها ، iOS 16.5 ، الذي يضم علامة تبويب رياضية جديدة تمامًا في تطبيق Apple News. يوفر هذا التحديث لعشاق الرياضة مركزًا مركزيًا للوصول إلى النتائج وجداول المباريات والمقالات الخاصة بفرقهم المفضلة.

من خلال النقر على بطاقات نقاطي وجدولتي الرياضية ، تتم إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحات ألعاب معينة ، مما يوفر معلومات إضافية حول الحدث. علاوة على ذلك ، يقدم نظام التشغيل iOS 16.5 خلفية جديدة للاحتفال بالفخر ، بالإضافة إلى إصلاحات الأخطاء في CarPlay's Podcasts ، و Spotlight غير المستجيب ، ومزامنة وقت الشاشة.

تلقت الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام iPadOS 16.5 و macOS Ventura 16.4 و watchOS 9.5 أيضًا تحديثات طفيفة إلى جانب iPhone. إحدى الترقيات الرئيسية التي تم تقديمها في دورة الإصدار هذه هي ميزة العرض المتعدد لـ Apple TV ، والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة ما يصل إلى أربع ألعاب في وقت واحد على Apple TV 4K. حاليًا ، يتوافق العرض المتعدد مع أحداث مثل مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم ، وألعاب ليلة الجمعة للبيسبول ، وعروض MLS و MLB الحية المختارة.

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