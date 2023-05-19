Компания Apple выпустила последнее обновление программного обеспечения iOS 16.5, в котором появилась новая вкладка "Спорт" в приложении Apple News. Это обновление предоставляет любителям спорта централизованный центр для доступа к счетам, расписанию матчей и статьям о любимых командах.

Нажав на карточки с результатами и расписанием матчей в разделе "Мой спорт", пользователи перенаправляются на страницы конкретных игр, предлагая дополнительную информацию о событии. Кроме того, в iOS 16.5 появились новые обои, посвященные празднику гордости, а также исправлены ошибки, связанные с подкастами CarPlay, не реагирующим Spotlight и синхронизацией экранного времени.

Другие устройства под управлением iPadOS 16.5, macOS Ventura 16.4 и watchOS 9.5 также получили незначительные обновления наряду с iPhone. Одним из основных обновлений, представленных в этом цикле релизов, является функция мультивидения Apple TV, позволяющая пользователям смотреть до четырёх игр одновременно на Apple TV 4K. В настоящее время функция мультипросмотра совместима с такими событиями, как матчи Высшей лиги футбола, пятничные бейсбольные матчи и некоторые прямые трансляции MLS и MLB.

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