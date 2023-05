A Apple lançou a sua mais recente actualização de software, o iOS 16.5, que inclui um novo separador de desporto na aplicação Apple News. Esta actualização proporciona aos entusiastas do desporto uma plataforma centralizada para aceder a resultados, calendários de jogos e artigos sobre as suas equipas favoritas.

Ao tocar nos cartões de resultados e horários de My Sports, os utilizadores são redireccionados para páginas de jogos específicos, que oferecem informações adicionais sobre o evento. Além disso, o iOS 16.5 inclui um novo papel de parede para a celebração do orgulho, bem como correcções de erros nos Podcasts do CarPlay, no Spotlight que não responde e na sincronização do tempo de ecrã.

Outros dispositivos com iPadOS 16.5, macOS Ventura 16.4 e watchOS 9.5 também receberam pequenas actualizações, juntamente com o iPhone. Uma das principais atualizações introduzidas neste ciclo de lançamento é a funcionalidade multiview da Apple TV, que permite aos utilizadores assistir a até quatro jogos em simultâneo na Apple TV 4K. Actualmente, a função multiview é compatível com eventos como jogos da Major League Soccer, jogos de Friday Night Baseball e programas ao vivo seleccionados da MLS e da MLB.

