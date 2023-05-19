苹果公司推出了最新的软件更新，即iOS 16.5，在苹果新闻应用中设有一个全新的体育标签。这一更新为体育爱好者提供了一个集中的中心，用于访问他们最喜欢的球队的比分、比赛时间表和文章。

通过点击 "我的体育 "的分数和日程表卡，用户会被重定向到特定的比赛页面，提供有关该事件的额外信息。此外，iOS 16.5还提供了一张新的骄傲庆祝壁纸，以及CarPlay的播客、无反应的Spotlight和屏幕时间同步的错误修复。

其他运行iPadOS 16.5、macOS Ventura 16.4和watchOS 9.5的设备也与iPhone一起获得了小幅更新。这个发布周期推出的主要升级之一是Apple TV的多视图功能，允许用户在Apple TV 4K上同时观看多达四场比赛。目前，多视角与美国职业足球大联盟比赛、周五晚间棒球比赛以及部分MLS和MLB直播节目等活动兼容。

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