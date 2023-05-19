Apple, Apple News uygulamasında yepyeni bir spor sekmesi içeren en son yazılım güncellemesi iOS 16.5'i kullanıma sundu. Bu güncelleme, spor tutkunlarına favori takımlarıyla ilgili skorlara, maç programlarına ve makalelere erişmek için merkezi bir merkez sağlar.

Kullanıcılar, My Sports puanına ve program kartlarına dokunarak, etkinlik hakkında ek bilgiler sunan belirli oyun sayfalarına yönlendirilir. Ayrıca iOS 16.5, yeni bir gurur kutlaması duvar kağıdının yanı sıra CarPlay'in Podcast'leri, yanıt vermeyen Spotlight ve ekran süresi senkronizasyonu için hata düzeltmeleri sunar.

iPadOS 16.5, macOS Ventura 16.4 ve watchOS 9.5 çalıştıran diğer cihazlar da iPhone ile birlikte küçük güncellemeler aldı. Bu sürüm döngüsünde sunulan en önemli yükseltmelerden biri, Apple TV'nin çoklu görüntüleme özelliğidir ve kullanıcıların Apple TV 4K'da aynı anda dört adede kadar oyunu izlemesine olanak tanır. Şu anda çoklu görüntü, Major League Soccer maçları, Friday Night Baseball oyunları ve belirli MLS ve MLB canlı şovları gibi etkinliklerle uyumludur.

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