Apple ha lanciato il suo ultimo aggiornamento software, iOS 16.5, con una nuovissima scheda sport nell'app Apple News. Questo aggiornamento offre agli appassionati di sport un centro centralizzato per accedere a punteggi, orari delle partite e articoli sulle loro squadre preferite.

Toccando le schede dei punteggi e degli orari di My Sports, gli utenti vengono reindirizzati alle pagine specifiche delle partite, che offrono ulteriori informazioni sull'evento. Inoltre, iOS 16.5 offre un nuovo sfondo per la celebrazione dell'orgoglio, oltre a correggere i bug dei Podcast di CarPlay, di Spotlight che non risponde e della sincronizzazione dell'orario dello schermo.

Anche altri dispositivi con iPadOS 16.5, macOS Ventura 16.4 e watchOS 9.5 hanno ricevuto aggiornamenti minori insieme all'iPhone. Uno dei principali aggiornamenti introdotti in questo ciclo di release è la funzione multiview di Apple TV, che consente agli utenti di guardare fino a quattro partite contemporaneamente su Apple TV 4K. Attualmente la funzione multiview è compatibile con eventi come le partite della Major League Soccer, le partite del Friday Night Baseball e alcuni spettacoli live della MLS e della MLB.

