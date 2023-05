Apple heeft zijn nieuwste software-update, iOS 16.5, gelanceerd met een gloednieuw sporttabblad in de Apple News-app. Deze update biedt sportliefhebbers een centraal punt voor toegang tot scores, wedstrijdschema's en artikelen over hun favoriete teams.

Door op de score- en speelkaarten van Mijn Sport te tikken, worden gebruikers doorgestuurd naar specifieke wedstrijdpagina's met extra informatie over het evenement. Verder biedt iOS 16.5 een nieuwe wallpaper voor de viering van de trots, evenals bugfixes voor Podcasts in CarPlay, Spotlight dat niet reageert en synchronisatie van schermtijd.

Andere apparaten met iPadOS 16.5, macOS Ventura 16.4 en watchOS 9.5 hebben samen met de iPhone ook kleine updates gekregen. Een van de belangrijkste upgrades die in deze releasecyclus is geïntroduceerd, is de multiview-functie van Apple TV, waarmee gebruikers tot vier wedstrijden tegelijk kunnen bekijken op Apple TV 4K. Momenteel is multiview compatibel met evenementen zoals Major League Soccer-wedstrijden, Friday Night Baseball-wedstrijden en bepaalde live shows van MLS en MLB.

