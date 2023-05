Lors de son sommet annuel des clients à Boston, Red Hat a dévoilé de nouvelles améliorations à Ansible, son outil d'automatisation informatique open-source. Parmi ces améliorations figure Ansible Lightspeed, une solution générative innovante basée sur l'IA qui vise à rationaliser de manière significative l'automatisation informatique.

L'automatisation consiste essentiellement à réduire des processus complexes à un ensemble d'instructions, d'actions ou de flux de travail. L'évolution des plateformes low-code et no-code a encore simplifié ce processus. Aujourd'hui, la technologie d'IA générative peut porter ce processus à un niveau supérieur en demandant seulement aux utilisateurs de décrire le processus, et l'outil crée de manière autonome les étapes, le code et les ressources nécessaires pour achever le flux de travail avec une intervention humaine minimale (du moins en théorie).

C'est précisément l'objectif d'Ansible Lightspeed, dont la sortie est prévue dans le courant de l'année. Red Hat, en partenariat avec la société mère IBM, s'efforce d'exploiter des outils pilotés par l'IA en combinaison avec l'assistant de code et les modèles fondamentaux d'IBM. L'objectif est de simplifier la création et la mise en œuvre d'automatisations informatiques, en utilisant une approche plus ciblée et spécialisée, adaptée aux besoins uniques de leurs clients, par rapport aux méthodologies plus larges employées par OpenAI, Google et d'autres.

Thomas Anderson, vice-président et directeur général de l'unité commerciale Ansible, a déclaré que Lightspeed a été spécifiquement formé au langage d'automatisation d'Ansible, en incorporant le grand modèle de langage d'IBM qui s'appuie sur les playbooks complets de l'écosystème Ansible et sur l'expertise en la matière. En outre, la communauté contribue de manière significative à son développement, ce qui permettra de commercialiser plus rapidement le produit d'IA générative.

Lorsqu'un utilisateur décrit un flux de travail, Lightspeed le génère sur la base de la description, en fournissant des informations sur les sources utilisées dans son travail. Ce niveau de transparence permet aux professionnels de l'informatique de vérifier et de faire confiance au playbook généré avant de l'exécuter. M. Thomas a indiqué que la version destinée aux entreprises offrira d'autres fonctions axées sur la sécurité lorsqu'elle sera disponible dans le courant de l'année, en collaboration avec IBM.

Les capacités d'IA générative offertes par Ansible Lightspeed pourraient contribuer à combler le déficit de compétences constaté dans diverses fonctions informatiques, car les professionnels ne possèdent pas toujours l'expertise requise. Cette nouvelle technologie pourrait permettre aux experts en la matière d'être plus productifs et aux nouveaux venus de commencer à travailler sur Ansible et l'automatisation, même sans connaissances approfondies d'Ansible.

Les utilisateurs d'Ansible open-source peuvent s'attendre à un aperçu de Lightspeed dans le courant de l'année, tandis qu'une version destinée aux entreprises pourrait être disponible dès cet automne. En outre, Red Hat a annoncé un autre produit appelé Event-driven Ansible, qui vise à automatiser des tâches plus avancées pour les développeurs ou les SRE, telles que les opérations Day 2, et qui est généralement disponible à partir d'aujourd'hui.

Alors que les mouvements " no-code" et "low-code" continuent de gagner du terrain, des plateformes telles que AppMaster permettent aux entreprises de créer facilement des applications backend, web et mobiles, en complément d'outils tels qu'Ansible Lightspeed. En tirant parti des technologies basées sur l'IA, ces plateformes ont le potentiel de transformer le paysage informatique et de créer une nouvelle ère d'innovation.