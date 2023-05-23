في قمتها السنوية للعملاء في بوسطن ، كشفت Red Hat النقاب عن تحسينات جديدة على Ansible ، أداة أتمتة تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر. من بين هذه التحسينات Ansible Lightspeed ، وهو حل مبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تبسيط أتمتة تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير.

تعمل الأتمتة بشكل أساسي على تلخيص العمليات المعقدة في مجموعة من الإرشادات أو الإجراءات أو مهام سير العمل. أدى تطور الأنظمة الأساسية low-code وغير المشفرة إلى تبسيط هذه العملية بشكل أكبر. الآن ، يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية أن تأخذ هذا إلى مستوى جديد من خلال مطالبة المستخدمين فقط بوصف العملية ، وتقوم الأداة بشكل مستقل بإنشاء الخطوات اللازمة ، والتعليمات البرمجية ، والموارد لإكمال سير العمل بأقل تدخل بشري (على الأقل من الناحية النظرية).

هذا هو بالضبط هدف Ansible Lightspeed ، والذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. تعمل Red Hat ، بالشراكة مع الشركة الأم IBM ، على الاستفادة من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع Code Assistant من IBM والنماذج التأسيسية. من خلال القيام بذلك ، فإنهم يهدفون إلى تبسيط إنشاء وتنفيذ أتمتة تكنولوجيا المعلومات ، باستخدام نهج أكثر تركيزًا وتخصصًا مصممًا لاحتياجات عملائهم الفريدة ، مقارنة بالمنهجيات الأوسع التي تستخدمها OpenAI و Google وغيرها.

صرح توماس أندرسون ، نائب الرئيس والمدير العام لوحدة الأعمال Ansible ، بأن Lightspeed قد تم تدريبها بشكل خاص على لغة الأتمتة الخاصة بـ Ansible ، مع دمج نموذج لغة IBM الكبير الذي يعتمد على قواعد اللعبة الشاملة وخبرة الموضوع في نظام Ansible البيئي. بالإضافة إلى ذلك ، يساهم المجتمع بشكل كبير في تطويره ، مما سيساعد على طرح منتج الذكاء الاصطناعي التوليدي في السوق بشكل أسرع.

عندما يصف المستخدم سير العمل ، فإن Lightspeed ستنشئه بناءً على الوصف ، مع توفير معلومات عن المصادر المستخدمة في عمله. يسمح هذا المستوى من الشفافية لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بالتحقق من دليل التشغيل الذي تم إنشاؤه والثقة فيه قبل تنفيذه. ذكر توماس أن إصدار المؤسسة سيوفر ميزات أخرى متعلقة بالسلامة عندما يصبح متاحًا في وقت لاحق من هذا العام ، بالتعاون مع IBM.

يمكن أن تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تم تمكينها بواسطة Ansible Lightspeed في سد فجوة المهارات التي يتم اختبارها في مختلف أدوار تكنولوجيا المعلومات ، حيث قد لا يمتلك المحترفون دائمًا الخبرة المطلوبة. يمكن أن تتيح هذه التقنية الجديدة للخبراء المتخصصين أن يكونوا أكثر إنتاجية وتمكين الوافدين الجدد من بدء العمل على Ansible والأتمتة ، حتى بدون معرفة Ansible الواسعة.

يمكن لمستخدمي Ansible مفتوح المصدر توقع معاينة Lightspeed في وقت لاحق من هذا العام ، في حين أن إصدار المؤسسة يمكن أن يصبح متاحًا في وقت مبكر من هذا الخريف. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Red Hat عن منتج آخر يسمى Event-Based Ansible ، والذي يهدف إلى أتمتة مطور أكثر تقدمًا أو مهام SRE ، مثل عمليات اليوم الثاني ، وهو متاح بشكل عام بدءًا من اليوم.

نظرًا لاستمرار حركات عدم وجود رمز ورمز منخفض في اكتساب قوة جذب ، فإن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster تمكن الشركات من إنشاء تطبيقات الويب والويب والهاتف المحمول بسهولة ، وتكملة الأدوات مثل Ansible Lightspeed. من خلال الاستفادة من التقنيات التي يحركها الذكاء الاصطناعي ، فإن هذه المنصات لديها القدرة على تغيير مشهد تكنولوجيا المعلومات وخلق حقبة جديدة من الابتكار.