Na sua cimeira anual de clientes em Boston, a Red Hat revelou novas melhorias no Ansible, a sua ferramenta de automatização de TI de código aberto. Entre esses aprimoramentos está o Ansible Lightspeed, uma solução inovadora orientada por IA generativa que visa otimizar significativamente a automação de TI.

A automação essencialmente resume processos complexos a um conjunto de instruções, ações ou fluxos de trabalho. A evolução de low-code e plataformas sem código simplificou ainda mais esse processo. Agora, a tecnologia de IA generativa pode levar isto a um novo nível, exigindo apenas que os utilizadores descrevam o processo, e a ferramenta cria autonomamente os passos, o código e os recursos necessários para concluir o fluxo de trabalho com o mínimo de intervenção humana (pelo menos em teoria).

Este é precisamente o objectivo do Ansible Lightspeed, que deverá ser lançado no final deste ano. A Red Hat, em parceria com a empresa-mãe IBM, está trabalhando para alavancar ferramentas orientadas por IA em combinação com o Assistente de Código da IBM e modelos fundamentais. Ao fazer isso, eles visam simplificar a criação e implementação de automações de TI, usando uma abordagem mais focada e especializada adaptada às necessidades exclusivas de seus clientes, em comparação com as metodologias mais amplas empregadas pela OpenAI, Google e outros.

Thomas Anderson, VP e GM da unidade de negócios Ansible, afirmou que o Lightspeed foi treinado especificamente na linguagem de automação do Ansible, incorporando o modelo de linguagem grande da IBM que se baseia nos manuais abrangentes do ecossistema Ansible e na experiência no assunto. Além disso, a comunidade contribui significativamente para o seu desenvolvimento, o que ajudará a colocar o produto de IA generativa no mercado mais rapidamente.

Quando um utilizador descreve um fluxo de trabalho, o Lightspeed gera-o com base na descrição, fornecendo informações sobre as fontes utilizadas no seu trabalho. Esse nível de transparência permite que os profissionais de TI verifiquem e confiem no playbook gerado antes de executá-lo. Thomas mencionou que a versão empresarial oferecerá outras funcionalidades orientadas para a segurança quando estiver disponível no final deste ano, em colaboração com a IBM.

As capacidades de IA generativa permitidas pelo Ansible Lightspeed podem ajudar a colmatar a lacuna de competências sentida em várias funções de TI, uma vez que os profissionais podem nem sempre possuir os conhecimentos necessários. Esta nova tecnologia pode permitir que os especialistas no assunto sejam mais produtivos e que os recém-chegados comecem a trabalhar no Ansible e na automação, mesmo sem um conhecimento extenso do Ansible.

Os utilizadores do Ansible de código aberto podem esperar uma pré-visualização do Lightspeed ainda este ano, enquanto uma versão empresarial pode ficar disponível já no Outono. Além disso, a Red Hat anunciou outro produto chamado Event-driven Ansible, que visa automatizar tarefas mais avançadas de desenvolvedor ou SRE, como operações do Dia 2, e está disponível a partir de hoje.

À medida que os movimentos no-code e low-code continuam a ganhar força, plataformas como AppMaster permitem que as empresas criem aplicativos back-end, web e móveis com facilidade, complementando ferramentas como o Ansible Lightspeed. Ao aproveitar as tecnologias orientadas por IA, essas plataformas têm o potencial de transformar o cenário de TI e criar uma nova era de inovação.