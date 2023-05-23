在波士顿举行的年度客户峰会上，红帽公布了对其开源IT自动化工具Ansible的新改进。在这些改进中，Ansible Lightspeed是一个创新的生成性AI驱动的解决方案，旨在大大简化IT自动化。

自动化本质上是将复杂的流程归结为一组指令、行动或工作流程。low-code 和无代码平台的发展进一步简化了这个过程。现在，生成性人工智能技术可以将这一过程提升到一个新的水平，只需要用户描述流程，工具就会自主地创建必要的步骤、代码和资源，以完成工作流程，只需最少的人工干预（至少在理论上）。

这正是Ansible Lightspeed的目标，它将于今年晚些时候发布。红帽公司与母公司IBM合作，正在努力利用人工智能驱动的工具，与IBM的代码助理和基础模型相结合。通过这样做，他们旨在简化IT自动化的创建和实施，与OpenAI、谷歌和其他公司采用的更广泛的方法相比，他们采用了一种针对客户独特需求的更加集中和专门的方法。

Ansible业务部副总裁兼总经理Thomas Anderson表示，Lightspeed已经接受了Ansible自动化语言的专门培训，纳入了IBM的大型语言模型，该模型借鉴了Ansible生态系统的综合游戏手册和主题专业知识。此外，社区为其开发做出了重大贡献，这将有助于将生成性人工智能产品更快地推向市场。

当用户描述一个工作流程时，Lightspeed会根据描述生成工作流程，并提供其工作中使用的来源信息。这种透明程度使IT专业人士能够在执行之前验证和信任生成的游戏手册。托马斯提到，在今年晚些时候与IBM合作推出的企业版将提供其他面向安全的功能。

Ansible Lightspeed实现的生成性人工智能功能可以帮助弥补各种IT角色所经历的技能差距，因为专业人士可能并不总是拥有所需的专业知识。这项新技术可以让主题专家提高工作效率，并使新人能够开始从事Ansible和自动化工作，即使没有广泛的Ansible知识。

开源Ansible用户可以期待今年晚些时候的Lightspeed预览版，而企业版最早可以在今年秋天推出。此外，红帽公司还宣布了另一款名为 "事件驱动的Ansible "的产品，旨在实现更高级的开发人员或SRE任务的自动化，如第2天的操作，并从今天开始普遍提供。

随着无代码和低代码运动的不断深入，AppMaster 等平台使企业能够轻松构建后端、网络和移动应用，对Ansible Lightspeed等工具形成补充。通过利用人工智能驱动的技术，这些平台有可能改变IT领域，创造一个新的创新时代。