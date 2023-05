Podczas dorocznego szczytu klientów w Bostonie firma Red Hat zaprezentowała nowe ulepszenia Ansible, swojego narzędzia do automatyzacji IT typu open source. Wśród tych ulepszeń znajduje się Ansible Lightspeed, innowacyjne rozwiązanie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, które ma na celu znaczne usprawnienie automatyzacji IT.

Automatyzacja zasadniczo sprowadza złożone procesy do zestawu instrukcji, działań lub przepływów pracy. Ewolucja platform low-code i no-code jeszcze bardziej uprościła ten proces. Teraz technologia generatywnej sztucznej inteligencji może przenieść to na nowy poziom, wymagając od użytkowników jedynie opisania procesu, a narzędzie autonomicznie tworzy niezbędne kroki, kod i zasoby, aby ukończyć przepływ pracy przy minimalnej interwencji człowieka (przynajmniej w teorii).

Taki jest właśnie cel Ansible Lightspeed, które ma zostać wydane jeszcze w tym roku. Red Hat, we współpracy z firmą macierzystą IBM, pracuje nad wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w połączeniu z IBM Code Assistant i modelami podstawowymi. W ten sposób chcą uprościć tworzenie i wdrażanie automatyzacji IT, stosując bardziej ukierunkowane i wyspecjalizowane podejście dostosowane do unikalnych potrzeb klientów, w porównaniu z szerszymi metodologiami stosowanymi przez OpenAI, Google i innych.

Thomas Anderson, wiceprezes i dyrektor generalny jednostki biznesowej Ansible, stwierdził, że Lightspeed został specjalnie przeszkolony w zakresie języka automatyzacji Ansible, wykorzystując duży model językowy IBM, który opiera się na kompleksowych podręcznikach i wiedzy specjalistycznej ekosystemu Ansible. Ponadto społeczność wnosi znaczący wkład w jego rozwój, co pomoże w szybszym wprowadzeniu produktu generatywnej sztucznej inteligencji na rynek.

Gdy użytkownik opisze przepływ pracy, Lightspeed wygeneruje go na podstawie opisu, dostarczając informacji o źródłach wykorzystanych w jego pracy. Ten poziom przejrzystości pozwala specjalistom IT zweryfikować i zaufać wygenerowanemu playbookowi przed jego wykonaniem. Thomas wspomniał, że wersja dla przedsiębiorstw będzie oferować inne funkcje zorientowane na bezpieczeństwo, gdy zostanie udostępniona jeszcze w tym roku, we współpracy z IBM.

Możliwości generatywnej sztucznej inteligencji oferowane przez Ansible Lightspeed mogą pomóc wypełnić lukę w umiejętnościach doświadczaną w różnych rolach IT, ponieważ specjaliści nie zawsze mogą posiadać wymaganą wiedzę. Ta nowa technologia może pozwolić ekspertom merytorycznym na większą produktywność i umożliwić nowicjuszom rozpoczęcie pracy nad Ansible i automatyzacją, nawet bez rozległej wiedzy na temat Ansible.

Użytkownicy Ansible o otwartym kodzie źródłowym mogą spodziewać się podglądu Lightspeed jeszcze w tym roku, podczas gdy wersja korporacyjna może stać się dostępna już jesienią tego roku. Ponadto Red Hat ogłosił kolejny produkt o nazwie Event-driven Ansible, który ma na celu automatyzację bardziej zaawansowanych zadań programistycznych lub SRE, takich jak operacje dnia 2, i jest ogólnie dostępny od dziś.

Ponieważ ruchy no-code i low-code nadal zyskują na popularności, platformy takie jak AppMaster umożliwiają firmom łatwe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, uzupełniając narzędzia takie jak Ansible Lightspeed. Wykorzystując technologie oparte na sztucznej inteligencji, platformy te mogą potencjalnie zmienić krajobraz IT i stworzyć nową erę innowacji.