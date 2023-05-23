На ежегодном саммите клиентов в Бостоне компания Red Hat представила новые усовершенствования Ansible, своего инструмента автоматизации ИТ с открытым исходным кодом. Среди этих улучшений - Ansible Lightspeed, инновационное генеративное решение на основе искусственного интеллекта, которое призвано значительно упростить автоматизацию ИТ.

Автоматизация по сути сводит сложные процессы к набору инструкций, действий или рабочих процессов. Эволюция платформ low-code и no-code еще больше упростила этот процесс. Теперь технология генеративного ИИ может вывести этот процесс на новый уровень: от пользователя требуется только описать процесс, а инструмент автономно создает необходимые шаги, код и ресурсы для завершения рабочего процесса с минимальным вмешательством человека (по крайней мере, в теории).

Именно такую цель преследует Ansible Lightspeed, выпуск которого намечен на конец этого года. Red Hat в партнерстве с материнской компанией IBM работает над тем, чтобы использовать инструменты, управляемые искусственным интеллектом, в сочетании с Code Assistant и фундаментальными моделями IBM. Таким образом, они стремятся упростить создание и внедрение ИТ-автоматизации, используя более целенаправленный и специализированный подход, учитывающий уникальные потребности клиентов, по сравнению с более широкими методологиями, используемыми OpenAI, Google и другими.

Томас Андерсон, вице-президент и генеральный директор подразделения Ansible, заявил, что Lightspeed был специально обучен языку автоматизации Ansible, используя большую языковую модель IBM, которая опирается на обширные учебники и предметный опыт экосистемы Ansible. Кроме того, сообщество вносит значительный вклад в его разработку, что поможет быстрее вывести продукт генеративного ИИ на рынок.

Когда пользователь описывает рабочий процесс, Lightspeed генерирует его на основе описания, предоставляя информацию об источниках, использованных в своей работе. Такой уровень прозрачности позволяет ИТ-специалистам проверять и доверять сгенерированному игровому процессу перед его выполнением. Томас упомянул, что корпоративная версия в сотрудничестве с IBM предложит другие функции, ориентированные на безопасность, когда она станет доступна в конце этого года.

Возможности генеративного искусственного интеллекта, реализованные в Ansible Lightspeed, могут помочь преодолеть разрыв в навыках, возникающий при выполнении различных ИТ-ролей, поскольку специалисты не всегда обладают необходимым опытом. Эта новая технология может позволить экспертам в предметной области работать более продуктивно, а новичкам - начать работу с Ansible и автоматизацией, даже не имея обширных знаний о Ansible.

Пользователи Ansible с открытым исходным кодом могут ожидать предварительную версию Lightspeed в конце этого года, а корпоративная версия может стать доступной уже этой осенью. Кроме того, Red Hat анонсировала еще один продукт под названием Event-driven Ansible, который предназначен для автоматизации более сложных задач разработчиков или SRE, таких как операции второго дня.

Поскольку движения no-code и low-code продолжают набирать обороты, такие платформы, как AppMaster, позволяют компаниям с легкостью создавать backend, web и мобильные приложения, дополняя такие инструменты, как Ansible Lightspeed. Используя технологии, основанные на искусственном интеллекте, эти платформы способны изменить ИТ-ландшафт и создать новую эру инноваций.