Red Hat, Boston'daki yıllık müşteri zirvesinde, açık kaynaklı BT otomasyon aracı Ansible'daki yeni geliştirmeleri açıkladı. Bu geliştirmeler arasında, BT otomasyonunu önemli ölçüde kolaylaştırmayı amaçlayan yenilikçi, üretken, yapay zeka odaklı bir çözüm olan Ansible Lightspeed yer alıyor.

Otomasyon, temel olarak karmaşık süreçleri bir dizi talimat, eylem veya iş akışına indirger. low-code ve kodsuz platformların gelişimi bu süreci daha da basitleştirdi. Şimdi, üretken AI teknolojisi, yalnızca kullanıcıların süreci tanımlamasını gerektirerek bunu yeni bir düzeye taşıyabilir ve araç, iş akışını minimum insan müdahalesiyle (en azından teoride) tamamlamak için gerekli adımları, kodu ve kaynakları özerk bir şekilde oluşturur.

Bu yıl içinde piyasaya sürülecek olan Ansible Lightspeed'in hedefi de tam olarak bu. Red Hat, ana şirket IBM ile ortaklaşa olarak, IBM'in Code Assistant ve temel modelleriyle birlikte yapay zeka güdümlü araçlardan yararlanmak için çalışıyor. Bunu yaparak, OpenAI, Google ve diğerleri tarafından kullanılan daha geniş metodolojilere kıyasla müşterilerinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış daha odaklı ve özel bir yaklaşım kullanarak BT otomasyonlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını basitleştirmeyi amaçlıyorlar.

Ansible iş birimi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Thomas Anderson, Lightspeed'in, Ansible ekosisteminin kapsamlı oyun kitaplarından ve konu uzmanlığından yararlanan IBM'in geniş dil modelini içeren, Ansible'ın otomasyon dili konusunda özel olarak eğitildiğini belirtti. Ayrıca topluluk, üretken yapay zeka ürününün pazara daha hızlı sunulmasına yardımcı olacak şekilde gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunur.

Bir kullanıcı bir iş akışını tanımladığında, Lightspeed, çalışmasında kullanılan kaynaklar hakkında bilgi sağlayarak, açıklamaya dayalı olarak iş akışını oluşturacaktır. Bu şeffaflık düzeyi, BT uzmanlarının oluşturulan çalışma kitabını çalıştırmadan önce doğrulamasını ve ona güvenmesini sağlar. Thomas, kurumsal sürümün, IBM ile işbirliği içinde bu yıl içinde kullanıma sunulduğunda diğer güvenlik odaklı özellikler sunacağını belirtti.

Profesyoneller her zaman gerekli uzmanlığa sahip olamayabileceğinden, Ansible Lightspeed tarafından etkinleştirilen üretken yapay zeka yetenekleri, çeşitli BT rollerinde yaşanan beceri boşluğunu kapatmaya yardımcı olabilir. Bu yeni teknoloji, konu uzmanlarının daha üretken olmasına olanak sağlayabilir ve yeni gelenlerin kapsamlı Ansible bilgisi olmasa bile Ansible ve otomasyon üzerinde çalışmaya başlamasını sağlayabilir.

Açık kaynaklı Ansible kullanıcıları, Lightspeed'in bu yılın sonlarında bir önizlemesini bekleyebilirken, kurumsal bir sürüm bu sonbaharda kullanılabilir hale gelebilir. Ayrıca Red Hat, 2. Gün işlemleri gibi daha gelişmiş geliştirici veya SRE görevlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan ve bugünden itibaren genel kullanıma sunulan Event-driven Ansible adlı başka bir ürünü duyurdu.

Kodsuz ve düşük kodlu hareketler ivme kazanmaya devam ederken, AppMaster gibi platformlar işletmelerin arka uç, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyarak Ansible Lightspeed gibi araçları tamamlar. Yapay zeka odaklı teknolojilerden yararlanan bu platformlar, BT ortamını dönüştürme ve yeni bir inovasyon çağı yaratma potansiyeline sahiptir.