Tijdens zijn jaarlijkse klantentop in Boston onthulde Red Hat nieuwe verbeteringen aan Ansible, zijn open-source IT-automatiseringstool. Een van deze verbeteringen is Ansible Lightspeed, een innovatieve generatieve AI-gestuurde oplossing die IT-automatisering aanzienlijk moet stroomlijnen.

Automatisering herleidt complexe processen tot een reeks instructies, acties of workflows. De evolutie van low-code en no-code platforms heeft dit proces verder vereenvoudigd. Nu kan generatieve AI-technologie dit naar een nieuw niveau tillen door gebruikers alleen te vragen het proces te beschrijven, en de tool creëert autonoom de nodige stappen, code en middelen om de workflow te voltooien met minimale menselijke tussenkomst (althans in theorie).

Dit is precies het doel van Ansible Lightspeed, dat later dit jaar wordt uitgebracht. Red Hat werkt, in samenwerking met moederbedrijf IBM, aan het inzetten van AI-gedreven tools in combinatie met IBM's Code Assistant en grondmodellen. Op die manier willen ze de creatie en implementatie van IT-automatisering vereenvoudigen, met een meer gerichte en gespecialiseerde aanpak op maat van de unieke behoeften van hun klanten, in vergelijking met de bredere methodologieën van OpenAI, Google en anderen.

Thomas Anderson, VP en GM voor de Ansible business unit, verklaarde dat Lightspeed specifiek is getraind op de automatiseringstaal van Ansible, waarbij het grote taalmodel van IBM is geïntegreerd dat put uit de uitgebreide playbooks en materiedeskundigheid van het Ansible-ecosysteem. Bovendien levert de gemeenschap een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling ervan, waardoor het generatieve AI-product sneller op de markt kan worden gebracht.

Wanneer een gebruiker een workflow beschrijft, genereert Lightspeed deze op basis van de beschrijving, waarbij informatie wordt verstrekt over de bronnen die bij het werk worden gebruikt. Dankzij dit niveau van transparantie kunnen IT-professionals het gegenereerde playbook verifiëren en vertrouwen alvorens het uit te voeren. Thomas vermeldde dat de bedrijfsversie andere veiligheidsgerichte functies zal bieden wanneer deze later dit jaar beschikbaar komt, in samenwerking met IBM.

De generatieve AI-mogelijkheden van Ansible Lightspeed zouden kunnen helpen de vaardigheidskloof te overbruggen die in verschillende IT-rollen wordt ervaren, aangezien professionals niet altijd over de vereiste expertise beschikken. Met deze nieuwe technologie kunnen materiedeskundigen productiever zijn en kunnen nieuwkomers met Ansible en automatisering aan de slag, zelfs zonder uitgebreide Ansible-kennis.

Open-source Ansible-gebruikers kunnen later dit jaar een preview van Lightspeed verwachten, terwijl een bedrijfsversie dit najaar al beschikbaar zou kunnen komen. Daarnaast kondigde Red Hat een ander product aan, genaamd Event-driven Ansible, dat gericht is op het automatiseren van meer geavanceerde ontwikkelaars- of SRE-taken, zoals Day 2 operations, en vanaf vandaag algemeen beschikbaar is.

Nu de no-code- en low-code-bewegingen steeds meer terrein winnen, stellen platforms als AppMaster bedrijven in staat om met gemak backend-, web- en mobiele applicaties te bouwen, als aanvulling op tools als Ansible Lightspeed. Door gebruik te maken van AI-gestuurde technologieën hebben deze platforms het potentieel om het IT-landschap te transformeren en een nieuw tijdperk van innovatie te creëren.