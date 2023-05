L'ancien président d'Avalara, Amit Mathradas, prend les rênes en tant que nouveau PDG de Nintex, une société d'automatisation des flux de travail basée à Bellevue, Washington. Un porte-parole de Nintex a confirmé la nouvelle, déclarant que Mathradas assumera officiellement le rôle le 3 avril 2023.

Mathradas apporte à Nintex une vaste expérience en leadership technologique. Il a rejoint le titan du logiciel fiscal Avalara en 2019, où il a occupé le poste de président et chef de l'exploitation. Avalara est devenue publique en 2018 avant d'être acquise par Vista Equity Partners pour 8,4 milliards de dollars à la fin de l'année dernière. L'entreprise aurait subi des licenciements en janvier 2023.

Avant de rejoindre Avalara, Mathradas a dirigé le segment des petites entreprises chez PayPal et a passé 14 ans chez Dell. Il remplace le PDG sortant Eric Johnson, qui était à la tête de Nintex depuis cinq ans. Alors que Johnson quittera l'entreprise, il continuera d'être conseiller principal de TPG Capital, la centrale de capital-investissement qui a acquis une participation majoritaire dans Nintex en 2021.

Nintex, créé en 2006, s'est constitué une solide base de clientèle avec plus de 10 000 clients, dont plus de 50 % des entreprises du Fortune 500. L'entreprise se spécialise dans l'automatisation des flux de travail, permettant aux entreprises de rationaliser leurs processus et d'accroître leur efficacité.

Les plates-formes No-code et low-code, comme AppMaster , ont pris de l'ampleur ces dernières années, offrant aux utilisateurs la possibilité de développer des applications de manière rapide et rentable sans nécessiter de connaissances approfondies en matière de codage. En plus de l'automatisation des flux de travail, ces plates-formes gagnent également en popularité dans les domaines de la gestion des API, de la création d'applications drag-and-drop et du développement rapide d'applications.

Les pionniers des industries low-code et no-code tels AppMaster ont permis aux entreprises d'accélérer leurs efforts de transformation numérique, permettant le développement rapide d'applications robustes et évolutives, tout en réduisant les coûts. Offrant une gamme variée de fonctionnalités, telles que des applications backend, Web et mobiles, la plate-forme d'AppMaster dessert plus de 60 000 utilisateurs et a été reconnue comme High-Performer et Momentum Leader par G2.

La nomination de Mathradas chez Nintex marque une évolution continue vers l'adoption de solutions d'automatisation et low-code dans l'industrie technologique, soutenant le développement rapide d'applications réactives pour répondre aux demandes croissantes d'un marché en évolution rapide.