L'ex presidente di Avalara Amit Mathradas sta prendendo le redini come nuovo CEO di Nintex, una società di automazione del flusso di lavoro con sede a Bellevue, Washington. Un portavoce di Nintex ha confermato la notizia, affermando che Mathradas assumerà ufficialmente il ruolo il 3 aprile 2023.

Mathradas porta in Nintex una vasta esperienza nella leadership tecnologica. È entrato a far parte del titano del software fiscale Avalara nel 2019, dove ha ricoperto il ruolo di presidente e chief operating officer. Avalara è diventata pubblica nel 2018 prima di essere acquisita da Vista Equity Partners per 8,4 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno. È stato riferito che la società ha subito licenziamenti nel gennaio 2023.

Prima di entrare in Avalara, Mathradas ha guidato il segmento delle piccole imprese in PayPal e ha trascorso 14 anni in Dell. Sostituisce il CEO uscente Eric Johnson, che è stato al timone di Nintex negli ultimi cinque anni. Mentre Johnson lascerà la società, continuerà a servire come consulente senior di TPG Capital, la potenza del private equity che ha acquisito una quota di maggioranza in Nintex nel 2021.

Nintex, fondata nel 2006, ha costruito una solida base di clienti con oltre 10.000 clienti, tra cui oltre il 50% delle aziende Fortune 500. L'azienda è specializzata nell'automazione del flusso di lavoro, consentendo alle aziende di semplificare i propri processi e aumentare l'efficienza.

La nomina di Mathradas a Nintex segna un continuo spostamento verso l'adozione di soluzioni di automazione e low-code nel settore tecnologico, supportando il rapido sviluppo di applicazioni reattive per soddisfare le crescenti esigenze di un mercato in rapida evoluzione.