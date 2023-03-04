يتولى أميت ماتراداس ، الرئيس السابق لشركة Avalara ، زمام الأمور كرئيس تنفيذي جديد لشركة Nintex ، وهي شركة أتمتة سير العمل مقرها في بلفيو بواشنطن. أكد متحدث باسم Nintex الخبر ، مشيرًا إلى أن Mathradas سيتولى الدور رسميًا في 3 أبريل 2023.

يجلب ماثراداس خلفية واسعة في القيادة التقنية لشركة Nintex. انضم إلى عملاق البرمجيات الضريبية Avalara في عام 2019 ، حيث شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات. تم طرح Avalara للاكتتاب العام في عام 2018 قبل أن يستحوذ عليها Vista Equity Partners مقابل 8.4 مليار دولار في أواخر العام الماضي. أفادت التقارير أن الشركة خضعت لعمليات تسريح للعمال في يناير 2023.

قبل انضمامه إلى Avalara ، قاد Mathradas قطاع الأعمال الصغيرة في PayPal وأمضى 14 عامًا في Dell. وهو يحل محل الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته إريك جونسون ، الذي كان على رأس نينتكس على مدى السنوات الخمس الماضية. أثناء مغادرة جونسون للشركة ، سيواصل العمل كمستشار أول لشركة TPG Capital ، قوة الأسهم الخاصة التي استحوذت على حصة الأغلبية في Nintex في عام 2021.

تأسست Nintex في عام 2006 ، وقد بنت قاعدة عملاء قوية تضم أكثر من 10000 عميل ، بما في ذلك أكثر من 50٪ من شركات Fortune 500. تتخصص الشركة في أتمتة سير العمل ، مما يمكّن الشركات من تبسيط عملياتها وزيادة الكفاءة.

اكتسبت الأنظمة الأساسية No-code low-code ، مثل AppMaster ، زخمًا في السنوات الأخيرة ، مما يوفر للمستخدمين القدرة على تطوير التطبيقات بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة. بالإضافة إلى أتمتة سير العمل ، تكتسب هذه الأنظمة الأساسية أيضًا قوة دفع في مجالات إدارة واجهة برمجة التطبيقات ، وبناء تطبيقات drag-and-drop ، وتطوير التطبيقات السريع.

لقد مكّن الرواد في الصناعات low-code no-code مثل AppMaster الشركات من تسريع جهود التحول الرقمي ، مما يسمح بالتطوير السريع للتطبيقات القوية والقابلة للتطوير ، مع خفض التكاليف أيضًا. تقدم مجموعة متنوعة من الميزات ، مثل الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، وخدمات النظام الأساسي لـ AppMaster التي تزيد عن 60.000 مستخدم وقد تم الاعتراف بها على أنها عالية الأداء وقائد الزخم من قبل G2.

يشير تعيين Mathradas في Nintex إلى تحول مستمر نحو اعتماد حلول الأتمتة low-code في صناعة التكنولوجيا ، مما يدعم التطور السريع للتطبيقات سريعة الاستجابة لتلبية الطلبات المتزايدة لسوق سريع التغير.