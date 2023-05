O ex-presidente da Avalara, Amit Mathradas, está assumindo as rédeas como o novo CEO da Nintex, uma empresa de automação de fluxo de trabalho com sede em Bellevue, Washington. Um porta-voz da Nintex confirmou a notícia, afirmando que Mathradas assumirá oficialmente o cargo em 3 de abril de 2023.

Mathradas traz uma extensa experiência em liderança tecnológica para a Nintex. Ele ingressou na gigante do software tributário Avalara em 2019, onde atuou como presidente e diretor de operações. A Avalara abriu o capital em 2018 antes de ser adquirida pela Vista Equity Partners por US$ 8,4 bilhões no final do ano passado. A empresa teria sofrido demissões em janeiro de 2023.

Antes de ingressar na Avalara, Mathradas liderou o segmento de pequenas empresas no PayPal e passou 14 anos na Dell. Ele substitui o CEO cessante Eric Johnson, que esteve no comando da Nintex nos últimos cinco anos. Embora Johnson esteja deixando a empresa, ele continuará atuando como consultor sênior da TPG Capital, a potência do private equity que adquiriu uma participação majoritária na Nintex em 2021.

A Nintex, estabelecida em 2006, construiu uma sólida base de clientes com mais de 10.000 clientes, incluindo mais de 50% das empresas da Fortune 500. A empresa é especializada em automação de fluxo de trabalho, permitindo que as empresas agilizem seus processos e aumentem a eficiência.

A nomeação de Mathradas na Nintex sinaliza uma mudança contínua em direção à adoção de soluções de automação e low-code na indústria de tecnologia, apoiando o rápido desenvolvimento de aplicativos responsivos para atender às crescentes demandas de um mercado em rápida mudança.