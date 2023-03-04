前 Avalara 总裁 Amit Mathradas 将接任总部位于华盛顿贝尔维尤的工作流自动化公司 Nintex 的新任首席执行官。 Nintex 的一位发言人证实了这一消息，称 Mathradas 将于 2023 年 4 月 3 日正式上任。

Mathradas 为 Nintex 带来了广泛的技术领导背景。他于 2019 年加入税务软件巨头 Avalara，担任总裁兼首席运营官。 Avalara 于 2018 年上市，去年年底被 Vista Equity Partners 以 84 亿美元收购。据报道，该公司于 2023 年 1 月进行了裁员。

在加入 Avalara 之前，Mathradas 领导了 PayPal 的小型业务部门，并在戴尔工作了 14 年。他接替了过去五年一直掌舵 Nintex 的即将离任的首席执行官埃里克约翰逊。虽然约翰逊将离开公司，但他将继续担任 TPG Capital 的高级顾问，TPG Capital 是一家私募股权巨头，于 2021 年收购了 Nintex 的多数股权。

Nintex 成立于 2006 年，已建立了稳固的客户群，拥有超过 10,000 家客户，其中包括超过 50% 的财富 500 强企业。该公司专注于工作流程自动化，使企业能够简化流程并提高效率。

No-code和low-code平台，如AppMaster ，近年来发展势头强劲，使用户能够以快速且经济高效的方式开发应用程序，而无需大量编码知识。除了工作流自动化之外，这些平台还在 API 管理、 drag-and-drop应用程序构建和快速应用程序开发等领域获得关注。

AppMaster等low-code和no-code行业的先驱使企业能够加速其数字化转型工作，从而能够快速开发强大且可扩展的应用程序，同时还能降低成本。 AppMaster 的平台提供多种功能，例如后端、Web 和移动应用程序，为超过 60,000 名用户提供服务，并被 G2 评为高性能和动力领导者。

Mathradas 在 Nintex 的任命标志着科技行业正在转向采用自动化和low-code解决方案，支持响应式应用程序的快速开发，以满足瞬息万变的市场日益增长的需求。