Voormalig Avalara-president Amit Mathradas neemt de leiding als de nieuwe CEO van Nintex, een in Bellevue, Washington gevestigd bedrijf voor workflowautomatisering. Een woordvoerder van Nintex bevestigde het nieuws en verklaarde dat Mathradas de rol officieel op 3 april 2023 op zich zal nemen.

Mathradas brengt een uitgebreide achtergrond in technisch leiderschap naar Nintex. Hij trad in 2019 in dienst bij belastingsoftwaretitan Avalara, waar hij president en chief operating officer was. Avalara ging in 2018 naar de beurs voordat het eind vorig jaar werd overgenomen door Vista Equity Partners voor $ 8,4 miljard. Het bedrijf zou in januari 2023 ontslagen hebben ondergaan.

Voordat hij bij Avalara kwam, leidde Mathradas het segment voor kleine bedrijven bij PayPal en werkte hij 14 jaar bij Dell. Hij vervangt de vertrekkende CEO Eric Johnson, die de afgelopen vijf jaar aan het roer stond van Nintex. Terwijl Johnson het bedrijf verlaat, blijft hij dienen als senior adviseur van TPG Capital, de private equity-krachtpatser die in 2021 een meerderheidsbelang in Nintex verwierf.

Nintex, opgericht in 2006, heeft een solide klantenbestand opgebouwd met meer dan 10.000 klanten, waaronder meer dan 50% van de Fortune 500-bedrijven. Het bedrijf is gespecialiseerd in workflowautomatisering, waardoor bedrijven hun processen kunnen stroomlijnen en de efficiëntie kunnen verhogen.

No-code en low-code platforms hebben de afgelopen jaren aan kracht gewonnen en bieden gebruikers de mogelijkheid om op een snelle en kosteneffectieve manier applicaties te ontwikkelen zonder dat uitgebreide codeerkennis vereist is. Naast workflowautomatisering winnen deze platforms ook terrein op het gebied van API-beheer, het bouwen van apps drag-and-drop en snelle applicatie-ontwikkeling.

De aanstelling van Mathradas bij Nintex duidt op een voortdurende verschuiving naar de acceptatie van automatisering en low-code oplossingen in de technische industrie, ter ondersteuning van de snelle ontwikkeling van responsieve applicaties om te voldoen aan de toenemende eisen van een snel veranderende markt.