Бывший президент Avalara Амит Матрадас становится новым генеральным директором Nintex, компании по автоматизации рабочих процессов, базирующейся в Белвью, штат Вашингтон. Представитель Nintex подтвердил эту новость, заявив, что Матрадас официально вступит в должность 3 апреля 2023 года.

Матрадас обладает обширным опытом технического лидерства в Nintex. Он присоединился к титану налогового программного обеспечения Avalara в 2019 году, где занимал должности президента и главного операционного директора. Avalara стала публичной в 2018 году, а в конце прошлого года была приобретена Vista Equity Partners за 8,4 миллиарда долларов. Сообщалось, что в январе 2023 года компания подверглась увольнениям.

До прихода в Avalara Матрадас руководил сегментом малого бизнеса в PayPal и 14 лет проработал в Dell. Он заменит уходящего генерального директора Эрика Джонсона, который руководил Nintex последние пять лет. Хотя Джонсон покинет компанию, он продолжит работу в качестве старшего советника в TPG Capital, компании, занимающейся прямыми инвестициями, которая приобрела контрольный пакет акций Nintex в 2021 году.

Компания Nintex, основанная в 2006 году, накопила солидную клиентскую базу, насчитывающую более 10 000 клиентов, в том числе более 50% компаний из списка Fortune 500. Фирма специализируется на автоматизации рабочих процессов, что позволяет предприятиям оптимизировать свои процессы и повышать эффективность.

Платформы No-code и low-code, такие как AppMaster , в последние годы набирают обороты, предоставляя пользователям возможность разрабатывать приложения быстро и экономично, не требуя обширных знаний в области кодирования. Помимо автоматизации рабочих процессов, эти платформы также набирают популярность в таких областях, как управление API, создание приложений drag-and-drop и быстрая разработка приложений.

Пионеры в отраслях low-code и no-code такие как AppMaster, позволили предприятиям ускорить свои усилия по цифровой трансформации, что позволило быстро разрабатывать надежные и масштабируемые приложения, а также снизить затраты. Платформа AppMaster, предлагающая широкий спектр функций, таких как серверные, веб-приложения и мобильные приложения, обслуживает более 60 000 пользователей и была признана G2 высокоэффективной и динамичной.

Назначение Матрадаса в Nintex свидетельствует о продолжающемся переходе к автоматизации и решениям low-code в технологической отрасли, поддерживая быструю разработку чувствительных приложений для удовлетворения растущих потребностей быстро меняющегося рынка.