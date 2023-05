Der frühere Präsident von Avalara, Amit Mathradas, übernimmt die Führung als neuer CEO von Nintex, einem in Bellevue, Washington, ansässigen Unternehmen für Workflow-Automatisierung. Ein Sprecher von Nintex bestätigte die Nachricht und erklärte, dass Mathradas die Rolle offiziell am 3. April 2023 übernehmen wird.

Mathradas bringt einen umfassenden Hintergrund in technischer Führung zu Nintex. Er kam 2019 zum Steuersoftware-Titanen Avalara, wo er als Präsident und Chief Operating Officer tätig war. Avalara ging 2018 an die Börse, bevor es Ende letzten Jahres von Vista Equity Partners für 8,4 Milliarden US-Dollar übernommen wurde. Das Unternehmen soll im Januar 2023 entlassen worden sein.

Bevor er zu Avalara kam, leitete Mathradas das Kleinunternehmenssegment bei PayPal und verbrachte 14 Jahre bei Dell. Er ersetzt den scheidenden CEO Eric Johnson, der die letzten fünf Jahre an der Spitze von Nintex stand. Während Johnson das Unternehmen verlässt, wird er weiterhin als Senior Advisor für TPG Capital tätig sein, das Private-Equity-Kraftpaket, das 2021 eine Mehrheitsbeteiligung an Nintex erworben hat.

Nintex wurde 2006 gegründet und hat einen soliden Kundenstamm mit mehr als 10.000 Kunden aufgebaut, darunter über 50 % der Fortune-500-Unternehmen. Das Unternehmen ist auf Workflow-Automatisierung spezialisiert und ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern.

