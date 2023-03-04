Eski Avalara başkanı Amit Mathradas, Bellevue, Washington merkezli bir iş akışı otomasyon firması olan Nintex'in yeni CEO'su olarak dizginleri eline alıyor. Nintex sözcüsü, Mathradas'ın 3 Nisan 2023'te rolü resmen üstleneceğini belirterek haberi doğruladı.

Mathradas, Nintex'e teknoloji liderliğinde kapsamlı bir geçmiş getiriyor. 2019 yılında vergi yazılımı titan Avalara'ya katıldı ve burada başkan ve operasyon müdürü olarak görev yaptı. Avalara, geçen yıl Vista Equity Partners tarafından 8,4 milyar dolara satın alınmadan önce 2018'de halka açıldı. Şirketin Ocak 2023'te işten çıkarıldığı bildirildi.

Mathradas, Avalara'ya katılmadan önce PayPal'da küçük işletme segmentini yönetti ve Dell'de 14 yıl geçirdi. Son beş yıldır Nintex'in başında bulunan eski CEO Eric Johnson'ın yerini alıyor. Johnson şirketten ayrılırken, 2021'de Nintex'in çoğunluk hissesini satın alan özel sermaye devi TPG Capital'de kıdemli danışman olarak hizmet vermeye devam edecek.

2006 yılında kurulan Nintex, Fortune 500 şirketlerinin %50'sinden fazlası dahil olmak üzere 10.000'den fazla müşteriyle sağlam bir müşteri tabanı oluşturmuştur. Firma, iş akışı otomasyonunda uzmanlaşarak işletmelerin süreçlerini düzene koymalarına ve verimliliği artırmalarına olanak tanır.

AppMaster gibi No-code ve low-code platformlar son yıllarda ivme kazanarak kullanıcılara kapsamlı kodlama bilgisi gerektirmeden hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde uygulama geliştirme yeteneği sağlıyor. İş akışı otomasyonuna ek olarak, bu platformlar API yönetimi, drag-and-drop uygulama oluşturma ve hızlı uygulama geliştirme alanlarında da ilgi görüyor.

AppMaster gibi low-code ve no-code sektörlerin öncüleri, işletmelerin dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmalarını sağlayarak, sağlam ve ölçeklenebilir uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda maliyetleri de düşürdü. Arka uç, web ve mobil uygulamalar gibi çok çeşitli özellikler sunan AppMaster'ın platformu, 60.000'den fazla kullanıcıya hizmet verir ve G2 tarafından Yüksek Performanslı ve Momentum Lideri olarak kabul edilmiştir.

Mathradas'ın Nintex'e atanması, teknoloji endüstrisinde otomasyonun ve low-code çözümlerin benimsenmesine yönelik devam eden bir kaymaya işaret ediyor ve hızla değişen bir pazarın artan taleplerini karşılamak için duyarlı uygulamaların hızlı gelişimini destekliyor.