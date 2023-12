Amazon lance un trio de nouvelles offres sans serveur pour propulser re:Invent Forward

Amazon a lancé cette année AWS re:Invent, sa conférence client annuelle phare à Las Vegas, en introduisant une série de services sans serveur révolutionnaires. Ceux-ci visent à révolutionner la gestion des services sans serveur Aurora, Redshift et Elastic Cache, établissant ainsi une nouvelle référence pour la gestion de bases de données cloud.

Le vice-président d'AWS, Matt Wood, a affirmé avec véhémence l'efficacité d'Aurora Serverless pour lancer rapidement une base de données cloud. Néanmoins, il a signalé certains défis auxquels sont confrontés les clients lorsque l'échelle atteint plusieurs millions de bases de données clients ou d'enregistrements volumineux. Afin de gérer ces chiffres, les clients doivent souvent diviser leur base de données en segments plus petits, un processus appelé « partitionnement ». Le processus est ardu et demande beaucoup de gestion, comme l'a déclaré Wood à TechCrunch.

Nous nous dirigeons désormais vers une base de données illimitée, qui prend en charge le partage, le réalisant entièrement et automatiquement. À mesure que les besoins de nos clients évoluent, Aurora sans serveur évolue avec eux. Il ajuste et administre les tessons de manière autonome, Bois éclairé. Cette approche permet aux clients de travailler avec une base de données consolidée, atténuant ainsi les défis de gestion majeurs survenus avant la réalisation de cette fonctionnalité.

Amazon ne s'est pas arrêté là. ElasticCache Serverless a également été mis à flot dans la mer sans serveur, conçu pour agir comme un service de mise en cache sans serveur. Il est positionné entre les serveurs d'applications et la base de données, dans le but d'améliorer les temps de réponse et de réduire les dépenses liées aux bases de données, a précisé Wood.

Il a ajouté : « Nous intégrons tous ces services dans un format sans serveur dans une approche hautement accessible pour les applications critiques qui s'étendent sur plusieurs zones de disponibilité. Les utilisateurs peuvent établir des caches hautement disponibles avec des temps de réponse en microsecondes. Ceux-ci sont prêts à évoluer pour répondre à n’importe quel volume de données en moins d’une minute.

Et enfin, Amazon a fait une annonce concernant Redshift Serverless. Cela utilise l'IA pour optimiser et faire évoluer de manière dynamique les entrepôts de données Amazon Redshift. Pour ce faire, il utilise des volumes de données et des modèles de requêtes, réduisant ainsi considérablement la charge de travail du service informatique.

Toutes ces solutions sans serveur fonctionnent sur le matériel d'Amazon, qui gère son backend avec la plus grande efficacité. Il fournit les ressources précises nécessaires aux applications et escalade si nécessaire. La responsabilité de la gestion des processus et des opérations backend est prise en charge par Amazon, permettant ainsi aux équipes informatiques de se concentrer sur la réussite de l'entreprise. De telles approches innovantes sont appréciées dans le secteur des plateformes no-code, comme le montrent AppMaster et d’autres dans le domaine no-code ou low-code. Ces plates-formes font continuellement des progrès pour rendre le développement plus efficace et réduire les problèmes de gestion.