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Amazon представляет три новых бессерверных предложения для продвижения re:Invent вперед

28, нояб. 2023
Amazon представляет три новых бессерверных предложения для продвижения re:Invent вперед

Amazon в этом году инициировала AWS re:Invent, свою знаковую ежегодную конференцию для клиентов в Лас-Вегасе, представив серию новаторских бессерверных сервисов. Они призваны революционизировать обработку бессерверных сервисов Aurora, Redshift и Elastic Cache, тем самым устанавливая новый стандарт для управления облачными базами данных.

Вице-президент AWS Мэтт Вуд громко заявил об эффективности Aurora Serverless для быстрого запуска облачной базы данных. Тем не менее, он отметил некоторые проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, когда масштабы стремительно увеличиваются до нескольких миллионов баз данных клиентов или объемных записей. Чтобы управлять этими цифрами, клиентам часто приходится разбивать свою базу данных на более мелкие сегменты — процесс, известный как «шардинг». Как заявил Вуд TechCrunch, этот процесс трудный и трудоемкий.

Сейчас мы переходим к безграничной базе данных, которая берет на себя бремя сегментирования, выполняя его полностью и автоматически. Потребности наших клиентов развиваются, а бессерверные решения Aurora развиваются вместе с ними. Он настраивает и управляет осколками автономно, просветил Вуда. Такой подход позволяет клиентам работать с консолидированной базой данных, тем самым облегчая основные проблемы управления, которые возникли до реализации этой функции.

Amazon не остановился на достигнутом. ElasticCache Serverless также был запущен в бессерверное море и создан для работы в качестве службы бессерверного кэширования. Он расположен между серверами приложений и базой данных и призван сократить время отклика и сократить расходы на базу данных, пояснил Вуд.

Далее он добавил: «Мы интегрируем все эти сервисы в бессерверном формате, используя подход с высокой доступностью для критически важных приложений, охватывающих все зоны доступности». Пользователи могут создавать высокодоступные кэши с временем отклика в микросекунды. Они готовы масштабироваться для обработки любого объема данных менее чем за минуту.

И, наконец, Amazon анонсировала Redshift Serverless. При этом используется искусственный интеллект для динамической оптимизации и масштабирования хранилищ данных Amazon Redshift. Для этого используются объемы данных и шаблоны запросов, что значительно снижает нагрузку на ИТ-отдел.

Все эти бессерверные решения функционируют на базе оборудования Amazon, которое управляет своей серверной частью с максимальной эффективностью. Он предоставляет точные ресурсы, необходимые приложениям, и при необходимости расширяет их. Бремя управления серверными процессами и операциями берет на себя Amazon, что позволяет ИТ-командам сосредоточиться на обеспечении успеха в бизнесе. Такие инновационные подходы ценятся в индустрии платформ no-code, как это видно на примере AppMaster и других компаний, работающих в области no-code или low-code. Эти платформы постоянно добиваются успехов в повышении эффективности разработки и уменьшении головной боли при управлении.

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