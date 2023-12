Amazon lança trio de novas ofertas sem servidor para impulsionar o re:Invent Forward

A Amazon deu início ao AWS re:Invent deste ano, sua conferência anual de clientes em Las Vegas, apresentando uma série de serviços sem servidor inovadores. O objetivo é revolucionar o manuseio dos serviços sem servidor Aurora, Redshift e Elastic Cache, estabelecendo assim uma nova referência para gerenciamento de banco de dados em nuvem.

O vice-presidente da AWS, Matt Wood, afirmou veementemente a eficácia do Aurora Serverless para iniciar rapidamente um banco de dados em nuvem. No entanto, ele destacou alguns desafios enfrentados pelos clientes quando a escala dispara para vários milhões de bancos de dados de clientes ou registros volumosos. Para gerir estes números, os clientes são muitas vezes obrigados a dividir a sua base de dados em segmentos mais pequenos, um processo conhecido como “fragmentação”. O processo é árduo e exige muito gerenciamento, conforme afirma Wood ao TechCrunch.

Estamos fazendo a transição para um banco de dados ilimitado agora, que assume a responsabilidade da fragmentação, conduzindo-a de forma completa e automática. À medida que as necessidades dos nossos clientes evoluem, o Aurora serverless evolui com eles. Ele ajusta e administra os fragmentos de forma autônoma, iluminado Wood. Essa abordagem permite que os clientes trabalhem com um banco de dados consolidado, aliviando assim os principais desafios de gerenciamento que ocorreram antes da implementação desse recurso.

A Amazon não parou por aí. O ElasticCache Serverless também foi lançado no mar sem servidor, criado para atuar como um serviço de cache sem servidor. Está posicionado entre os servidores de aplicação e o banco de dados, com o objetivo de melhorar os tempos de resposta e diminuir os gastos com banco de dados, esclareceu Wood.

Ele acrescentou ainda: Estamos integrando todos esses serviços em um formato sem servidor, em uma abordagem altamente acessível para aplicativos de missão crítica que abrangem zonas de disponibilidade. Os usuários podem estabelecer caches altamente disponíveis com tempos de resposta de microssegundos. Eles são preparados para serem dimensionados para atender a qualquer volume de dados em menos de um minuto.

E por último, a Amazon fez um anúncio sobre o Redshift Serverless. Isso usa IA para otimizar e dimensionar dinamicamente os data warehouses do Amazon Redshift. Isso é feito usando volumes de dados e padrões de consulta, reduzindo significativamente a carga de trabalho do departamento de TI.

Todas essas soluções sem servidor funcionam com base no hardware da Amazon, que gerencia seu back-end com a máxima eficiência. Ele fornece os recursos precisos necessários aos aplicativos e aumenta quando necessário. A responsabilidade de gerenciar processos e operações de back-end é assumida pela Amazon, permitindo assim que as equipes de TI se concentrem em impulsionar o sucesso dos negócios. Essas abordagens inovadoras são apreciadas na indústria de plataformas no-code, como pode ser visto em empresas como AppMaster e outras na área no-code ou low-code. Essas plataformas avançam continuamente para tornar o desenvolvimento mais eficiente e as dores de cabeça de gerenciamento menores.