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亚马逊推出三款新的无服务器产品来推动 re:Invent 向前发展

Nov 28, 2023
亚马逊推出三款新的无服务器产品来推动 re:Invent 向前发展

亚马逊通过推出一系列突破性的无服务器服务，引发了今年在拉斯维加斯举行的标志性年度客户大会 AWS re:Invent。这些旨在彻底改变 Aurora、Redshift 和 Elastic Cache 无服务器服务的处理方式，从而为云数据库管理树立新的基准。

AWS副总裁Matt Wood大肆宣扬Aurora Serverless对于快速启动云数据库的有效性。尽管如此，他还是指出，当客户数据库规模或海量记录规模飙升至数百万个时，客户面临着一些挑战。为了管理这些数字，客户通常需要将其数据库分成更小的部分，这一过程称为“分片”。正如 Wood 向 TechCrunch 所说，这个过程非常艰巨且需要大量管理。

我们现在正在向无限数据库过渡，它承担了分片的责任，完全自动地进行分片。随着客户需求的发展，Aurora Serverless 也随之发展。它自主地调整和管理碎片，开明的伍德。这种方法使客户能够使用统一的数据库，从而减轻了实现此功能之前出现的主要管理挑战。

亚马逊并没有就此止步。 ElasticCache Serverless 也漂浮在无服务器的海洋中，旨在充当无服务器缓存服务。 Wood 澄清说，它位于应用程序服务器和数据库之间，旨在缩短响应时间并减少数据库费用。

他进一步补充说，我们正在以无服务器格式集成所有这些服务，以一种高度可访问的方法，用于跨可用区的关键任务应用程序。用户可以建立微秒级响应时间的高可用缓存。这些已准备好在不到一分钟的时间内扩展以满足任何数据量。

最后，亚马逊发布了有关 Redshift Serverless 的公告。它使用 AI 动态优化和扩展 Amazon Redshift 数据仓库。它使用数据量和查询模式来实现这一点，从而显着减少了 IT 部门的工作量。

所有这些无服务器解决方案都在亚马逊的硬件之上运行，亚马逊以最高的效率管理其后端。它提供应用程序所需的精确资源，并在必要时升级。管理后端流程和运营的责任由 Amazon 负责，因此，IT 团队可以专注于推动业务成功。这种创新方法在no-code平台行业中受到赞赏，正如AppMaster和其他no-codelow-code领域的公司所看到的那样。这些平台在提高开发效率和减少管理难题方面不断取得进步。

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