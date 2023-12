Amazon udostępnia trzy nowe oferty bezserwerowe, które napędzają re:Invent Forward

Amazon zapoczątkował tegoroczną konferencję AWS re:Invent, swoją charakterystyczną doroczną konferencję dla klientów w Las Vegas, przedstawiając serię przełomowych usług bezserwerowych. Ich celem jest zrewolucjonizowanie obsługi usług bezserwerowych Aurora, Redshift i Elastic Cache, ustanawiając w ten sposób nowy punkt odniesienia w zarządzaniu bazami danych w chmurze.

Wiceprezes AWS, Matt Wood, głośno potwierdził skuteczność Aurora Serverless w szybkim inicjowaniu bazy danych w chmurze. Niemniej jednak wskazał na pewne wyzwania stojące przed klientami, gdy skala gwałtownie rośnie do kilku milionów baz danych klientów lub obszernych rejestrów. Aby zarządzać tymi liczbami, klienci często muszą podzielić bazę danych na mniejsze segmenty, co jest procesem znanym jako „sharding”. Jak stwierdził Wood w rozmowie z TechCrunch, proces jest żmudny i wymaga intensywnego zarządzania.

Przechodzimy teraz w stronę nieograniczonej bazy danych, która przejmuje na siebie obowiązek fragmentowania, przeprowadzając go całkowicie i automatycznie. W miarę ewolucji potrzeb naszych klientów, rozwiązanie serwerowe Aurora ewoluuje wraz z nimi. Dostosowuje i zarządza odłamkami autonomicznie, oświecone drewno. Takie podejście umożliwia klientom pracę ze skonsolidowaną bazą danych, łagodząc w ten sposób główne wyzwania związane z zarządzaniem, które pojawiły się przed wdrożeniem tej funkcji.

Amazon na tym nie poprzestał. ElasticCache Serverless również wypłynął na morze bez serwerów i został stworzony do działania jako bezserwerowa usługa buforowania. Jest on umieszczony pomiędzy serwerami aplikacji a bazą danych, co ma na celu skrócenie czasu reakcji i zmniejszenie wydatków na bazę danych, wyjaśnił Wood.

Dodał dalej: Integrujemy wszystkie te usługi w formacie bezserwerowym, zapewniając podejście o wysokiej dostępności dla aplikacji o znaczeniu krytycznym, które obejmują różne strefy dostępności. Użytkownicy mogą tworzyć wysoce dostępne pamięci podręczne z czasem reakcji wynoszącym mikrosekundy. Są one przystosowane do skalowania i obsługi dowolnej ilości danych w czasie krótszym niż minuta.

I na koniec Amazon ogłosił, że Redshift Serverless jest rozwiązaniem Redshift Serverless. Wykorzystuje to sztuczną inteligencję do dynamicznej optymalizacji i skalowania hurtowni danych Amazon Redshift. Robi to wykorzystując wolumeny danych i wzorce zapytań, co znacznie odciąża dział IT.

Wszystkie te rozwiązania bezserwerowe działają na sprzęcie firmy Amazon, który zarządza backendem z najwyższą wydajnością. Zapewnia dokładne zasoby potrzebne aplikacjom i eskaluje w razie potrzeby. Ciężar zarządzania procesami i operacjami zaplecza spoczywa na Amazonie, dzięki czemu zespoły IT mogą skoncentrować się na zapewnieniu sukcesu biznesowego. Takie innowacyjne podejścia są doceniane w branży platform no-code, co widać w przypadku rozwiązań takich jak AppMaster i innych z branży no-code lub low-code. Platformy te nieustannie czynią postępy, zwiększając efektywność programowania i zmniejszając problemy związane z zarządzaniem.