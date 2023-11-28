تطلق أمازون العنان لثلاثة عروض جديدة بدون خوادم لدفع إعادة: Invent Forward

أطلقت أمازون مؤتمر AWS re:Invent لهذا العام، وهو مؤتمر العملاء السنوي المميز في لاس فيغاس، من خلال تقديم سلسلة من الخدمات الرائدة بدون خادم. تهدف هذه إلى إحداث ثورة في التعامل مع الخدمات بدون خادم Aurora وRedshift وElastic Cache، وبالتالي وضع معيار جديد لإدارة قواعد البيانات السحابية.

أكد مات وود، نائب رئيس AWS، بصوت عالٍ على فعالية Aurora Serverless لبدء قاعدة بيانات سحابية بسرعة. ومع ذلك، فقد أشار إلى بعض التحديات التي يواجهها العملاء عندما يرتفع الحجم إلى عدة ملايين من قاعدة بيانات العملاء أو السجلات الضخمة. من أجل إدارة هذه الأرقام، غالبًا ما يُطلب من العملاء تقسيم قاعدة البيانات الخاصة بهم إلى أجزاء أصغر، وهي عملية تُعرف باسم "التقسيم". هذه العملية شاقة وتتطلب إدارة مكثفة، كما ذكر Wood لـ TechCrunch.

نحن ننتقل الآن نحو قاعدة بيانات لا حدود لها، والتي تأخذ على عاتقها مسؤولية التقسيم، وإجرائها بالكامل وتلقائيًا. مع تطور احتياجات عملائنا، تتطور معهم Aurora بدون خادم. إنه يضبط ويدير القطع بشكل مستقل، الخشب المستنير. يمكّن هذا النهج العملاء من العمل مع قاعدة بيانات موحدة، وبالتالي تخفيف التحديات الإدارية الرئيسية التي ظهرت قبل تحقيق هذه الميزة.

أمازون لم يتوقف عند هذا الحد. تم أيضًا وضع ElasticCache Serverless على قدميه في البحر بدون خادم، وتم تصميمه ليكون بمثابة خدمة تخزين مؤقت بدون خادم. وأوضح وود أنه يتم وضعه بين خوادم التطبيقات وقاعدة البيانات، بهدف تعزيز أوقات الاستجابة وتقليل نفقات قاعدة البيانات.

وأضاف أيضًا: نحن نقوم بدمج كل هذه الخدمات في تنسيق بدون خادم في نهج يمكن الوصول إليه بسهولة للتطبيقات ذات المهام الحرجة التي تمتد عبر مناطق التوافر. يمكن للمستخدمين إنشاء ذاكرة تخزين مؤقت متاحة للغاية مع أوقات استجابة ميكروثانية. وقد تم تجهيزها للتوسع لتلبية أي حجم بيانات في أقل من دقيقة.

وأخيرًا، أصدرت أمازون إعلانًا عن Redshift Serverless. ويستخدم هذا الذكاء الاصطناعي لتحسين مستودعات بيانات Amazon Redshift وتوسيع نطاقها ديناميكيًا. ويتم ذلك باستخدام أحجام البيانات وأنماط الاستعلام، وبالتالي تقليل عبء العمل على قسم تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير.

تعمل كل هذه الحلول بدون خادم فوق أجهزة أمازون، التي تدير الواجهة الخلفية لها بأقصى قدر من الكفاءة. فهو يوفر الموارد الدقيقة التي تحتاجها التطبيقات، ويصعد عند الضرورة. تتولى أمازون مسؤولية إدارة العمليات والعمليات الخلفية، مما يسمح لفرق تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على قيادة نجاح الأعمال. تحظى مثل هذه الأساليب المبتكرة بالتقدير في صناعة الأنظمة الأساسية no-code ، كما رأينا مع أمثال AppMaster وغيرها في مجال no-code أو low-code. تحقق هذه المنصات باستمرار خطوات واسعة في جعل التطوير أكثر كفاءة وتقليل مشكلات الإدارة.