Amazon, çığır açan bir dizi sunucusuz hizmet sunarak bu yılın Las Vegas'taki kendine özgü yıllık müşteri konferansı olan AWS re:Invent'i ateşledi. Bunlar, Aurora, Redshift ve Elastic Cache sunucusuz hizmetlerinin işlenmesinde devrim yaratmayı ve böylece bulut veritabanı yönetimi için yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.

AWS'nin başkan yardımcısı Matt Wood, Aurora Serverless'ın bir bulut veritabanını hızlı bir şekilde başlatma konusundaki etkinliğini yüksek sesle savundu. Bununla birlikte, ölçek birkaç milyon müşteri veri tabanına veya hacimli kayıtlara fırladığında müşterilerin karşılaştığı bazı zorlukların da altını çizdi. Bu sayıları yönetmek için müşterilerin genellikle veritabanlarını daha küçük bölümlere ayırması gerekir; bu işlem 'parçalama' olarak bilinir. Wood'un TechCrunch'a belirttiği gibi süreç zorlu ve yönetim açısından yoğun.

Artık parçalama sorumluluğunu kendi üzerine alan, bunu tamamen ve otomatik olarak yürüten sınırsız bir veritabanına geçiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları geliştikçe Aurora sunucusuz da onlarla birlikte gelişiyor. Aydınlanmış Wood, parçaları özerk bir şekilde ayarlıyor ve yönetiyor. Bu yaklaşım, müşterilerin birleştirilmiş bir veritabanıyla çalışmasına olanak tanır ve böylece bu özelliğin hayata geçirilmesinden önce ortaya çıkan önemli yönetim zorluklarını hafifletir.

Amazon burada durmadı. ElasticCache Sunucusuz da sunucusuz bir önbellekleme hizmeti olarak görev yapmak üzere tasarlanmış, sunucusuz denizde yüzüyordu. Wood, bunun uygulama sunucuları ile veritabanı arasında konumlandırıldığını ve yanıt sürelerinin artırılması ve veritabanı masraflarının azaltılmasının amaçlandığını açıkladı.

Ayrıca şunları ekledi: Tüm bu hizmetleri, kullanılabilirlik bölgelerine yayılan görev açısından kritik uygulamalar için yüksek düzeyde erişilebilir bir yaklaşımla sunucusuz bir formatta entegre ediyoruz. Kullanıcılar mikrosaniyelik yanıt süreleriyle yüksek düzeyde kullanılabilir önbellekler oluşturabilir. Bunlar, herhangi bir veri hacmini bir dakikadan daha kısa sürede karşılayacak şekilde ölçeklendirilecek şekilde hazırlanmıştır.

Ve son olarak Amazon, Redshift Serverless hakkında bir duyuru yaptı. Bu, Amazon Redshift veri ambarlarını dinamik olarak optimize etmek ve ölçeklendirmek için yapay zekayı kullanır. Bunu veri hacimlerini ve sorgu kalıplarını kullanarak yapar, dolayısıyla BT departmanının iş yükünü önemli ölçüde azaltır.

Tüm bu sunucusuz çözümler, arka ucunu en yüksek verimlilikle yöneten Amazon donanımı üzerinde çalışır. Uygulamaların ihtiyaç duyduğu kesin kaynakları sağlar ve gerektiğinde üst kademeye iletir. Arka uç süreçlerini ve operasyonlarını yönetme sorumluluğu Amazon tarafından üstlenilir ve böylece BT ekiplerinin iş başarısını artırmaya odaklanmasına olanak sağlanır. Bu tür yenilikçi yaklaşımlar, no-code veya low-code alanda AppMaster ve diğerleri gibi, no-code platform endüstrisinde takdir edilmektedir. Bu platformlar, geliştirmeyi daha verimli hale getirmek ve yönetim sorunlarını azaltmak için sürekli olarak ilerleme kaydediyor.