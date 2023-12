Amazon lanceert een drietal nieuwe serverloze aanbiedingen om re:Invent Forward voort te stuwen

Amazon heeft de AWS re:Invent van dit jaar, de belangrijkste jaarlijkse klantenconferentie in Las Vegas, aangewakkerd door een reeks baanbrekende serverloze diensten te introduceren. Deze zijn bedoeld om een ​​revolutie teweeg te brengen in de afhandeling van serverloze diensten Aurora, Redshift en Elastic Cache, en daarmee een nieuwe maatstaf te stellen voor clouddatabasebeheer.

De vice-president van AWS, Matt Wood, beweerde luidruchtig de effectiviteit van Aurora Serverless voor het snel initiëren van een clouddatabase. Niettemin signaleerde hij enkele uitdagingen waarmee klanten worden geconfronteerd wanneer de schaal omhoog schiet naar enkele miljoenen klantendatabases of omvangrijke records. Om deze aantallen te kunnen beheren, moeten klanten vaak hun database opsplitsen in kleinere segmenten, een proces dat bekend staat als 'sharding'. Het proces is moeizaam en managementintensief, zo meldt Wood aan TechCrunch.

We gaan nu over naar een grenzeloze database, die de verantwoordelijkheid van het sharden op zich neemt en deze volledig en automatisch uitvoert. Naarmate de behoeften van onze klanten evolueren, evolueert Aurora serverless met hen mee. Het past en beheert de scherven autonoom, verlichte Wood. Deze aanpak stelt klanten in staat om met een geconsolideerde database te werken, waardoor de grote beheeruitdagingen worden verlicht die zich vóór de realisatie van deze functie voordeden.

Amazon is daar niet gebleven. ElasticCache Serverless werd ook drijvend in de serverloze zee, gemaakt om te fungeren als een serverloze caching-service. Het bevindt zich tussen de applicatieservers en de database, gericht op het verbeteren van de responstijden en het verminderen van de databasekosten, verduidelijkt Wood.

Hij voegde eraan toe: We integreren al deze services in een serverloos formaat in een zeer toegankelijke benadering voor bedrijfskritische applicaties die zich over beschikbaarheidszones uitstrekken. Gebruikers kunnen zeer beschikbare caches opzetten met responstijden van microseconden. Deze zijn klaar om te schalen om elk datavolume in minder dan een minuut te kunnen verwerken.

En ten slotte maakte Amazon een aankondiging over Redshift Serverless. Hierbij wordt gebruik gemaakt van AI om de datawarehouses van Amazon Redshift dynamisch te optimaliseren en te schalen. Dit gebeurt met behulp van datavolumes en vraagpatronen, waardoor de werkdruk op de IT-afdeling aanzienlijk wordt verminderd.

Al deze serverloze oplossingen functioneren bovenop de hardware van Amazon, die de backend met de grootst mogelijke efficiëntie beheert. Het biedt precies de middelen die de applicaties nodig hebben, en escaleert wanneer dat nodig is. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de backend-processen en -activiteiten wordt door Amazon overgenomen, waardoor IT-teams zich kunnen concentreren op het stimuleren van zakelijk succes. Dergelijke innovatieve benaderingen worden gewaardeerd in de no-code platformindustrie, zoals te zien is bij AppMaster en anderen in de no-code of low-code arena. Deze platforms boeken voortdurend vooruitgang om de ontwikkeling efficiënter te maken en de managementproblemen te verminderen.