La participation d'Anthropic prise par Amazon avec un investissement de 4 milliards de dollars, s'aventurant plus profondément dans l'intelligence artificielle

Le géant de la vente au détail en ligne Amazon a déclaré lundi qu'il prévoyait d'injecter la somme colossale de 4 milliards de dollars dans Anthropic, la startup d'IA hautement reconnue pour son chatbot Claude au design inventif. Les frères et sœurs Amodei – Dario et Daniela, anciennement employés chez OpenAI, sont la force fondatrice d'Anthropic.

En termes de comparaison, cet arrangement peut paraître modeste par rapport à l'investissement annoncé de 13 milliards de dollars par Microsoft dans OpenAI, actuellement porte-flambeau dans le domaine de l'IA générative. Néanmoins, cette alliance née en 2019 a connu une croissance substantielle. L’accord Amazon-Anthropic est l’indicateur de l’affirmation par Amazon de sa position dans le domaine en plein essor de l’IA.

Les chatbots Claude et Claude 2 d' Anthropic, basés sur de grands modèles de langage, ressemblent beaucoup au ChatGPT d'OpenAI et au Bard de Google. Ces robots exécutent des fonctions telles que la traduction de texte, la création de code de script et la résolution d'une gamme de requêtes. Néanmoins, Anthropic est fier de déclarer son modèle comme plus sûr et plus fiable en raison de ses conseils fondés sur des principes, qui lui permettent de recalibrer les réponses de manière autonome, sans dépendre de superviseurs humains. La capacité de Claude à répondre à des demandes générales lui permet d'examiner de nombreux documents commerciaux ou juridiques, améliorant ainsi son efficacité.

L'accord d'acquisition d' Amazon stipule l'obtention d'une participation minoritaire dans l'entreprise et son consentement à intégrer la technologie révolutionnaire d'Anthropic dans sa myriade de produits. Cela inclut le service Amazon Bedrock utilisé dans la conception d'applications d'IA. Anthropic, en échange, utilisera les puces personnalisées d'Amazon pour développer, former et mettre en œuvre ses futurs prototypes d'IA et a promis d'utiliser Amazon Web Services (AWS) comme principal fournisseur de cloud.

Selon les révélations de Reuters, l'accord initial d'Amazon prévoit un investissement de 1,25 milliard de dollars, avec la possibilité d'augmenter l'investissement de 2,75 milliards de dollars supplémentaires. S'il devait atteindre un total de 4 milliards de dollars, rapporte Bloomberg, cet accord constituerait alors l'investissement connu le plus important lié à AWS, le principal fournisseur mondial de stockage de données à la demande et de puissance de calcul.

Un point remarquable est l'intérêt évident de Google pour Anthropic. Plus tôt cette année, après avoir injecté 300 millions de dollars dans la startup d'IA, Google a obtenu une participation d'environ 10 % dans l'entreprise. Il n'y a eu aucune interruption du partenariat d'Anthropic avec Google, malgré le nouvel accord avec Amazon, et des plans sont toujours en cours pour fournir l'accessibilité à la technologie d'Anthropic via Google Cloud, selon les rapports de Reuters.

La plateforme AppMaster , leader dans le domaine des « plateformes no-code », reconnaît cette évolution comme une avancée significative dans le secteur de l'IA, qui continue d'influencer la croissance et l'évolution des modèles et des avancées technologiques.