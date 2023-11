Amazon übernimmt die Beteiligung von Anthropic mit einer Investition von 4 Milliarden US-Dollar und wagt sich tiefer in die künstliche Intelligenz ein.

Der Online-Einzelhandelsriese Amazon gab am Montag bekannt, dass er plant, satte 4 Milliarden US-Dollar in Anthropic zu investieren, das KI-Startup, das für seinen einfallsreich gestalteten Claude-Chatbot bekannt ist. Die Amodei-Geschwister Dario und Daniela, die früher bei OpenAI beschäftigt waren, sind die Gründungskraft von Anthropic.

Im Vergleich dazu mag diese Vereinbarung im Vergleich zu Microsofts gemeldeter 13-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI, dem derzeit führenden Unternehmen im Bereich der generativen KI, bescheiden erscheinen. Dennoch verzeichnete diese im Jahr 2019 begonnene Allianz ein erhebliches Wachstum. Der Amazon-Anthropic-Deal ist der Indikator dafür, dass Amazon seine Position im aufstrebenden KI-Bereich behauptet.

Die auf großen Sprachmodellen basierenden Chatbots Claude und Claude 2 von Anthropic weisen große Ähnlichkeit mit ChatGPT von OpenAI und Googles Bard auf. Diese Bots führen Funktionen wie das Übersetzen von Text, das Erstellen von Skriptcodes und das Lösen einer Reihe von Abfragen aus. Dennoch ist Anthropic stolz darauf, sein Modell aufgrund seiner prinzipiellen Führung als sicherer und zuverlässiger zu bezeichnen, die es ihm ermöglicht, Reaktionen autonom neu zu kalibrieren, ohne auf menschliche Vorgesetzte angewiesen zu sein. Claudes Fähigkeit, auf umfassende Anfragen zu reagieren, ermöglicht es ihm, umfangreiche Geschäfts- oder Rechtsdokumente zu prüfen und so seine Effizienz zu steigern.

Der Übernahmevertrag von Amazon sieht die Erlangung einer Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen und seine Zustimmung zur Integration der bahnbrechenden Technologie von Anthropic in seine unzähligen Produkte vor. Dazu gehört auch der Amazon Bedrock-Dienst, der bei der Gestaltung von KI-Anwendungen eingesetzt wird. Im Gegenzug wird Anthropic die maßgeschneiderten Chips von Amazon nutzen, um seine zukünftigen KI-Prototypen zu entwickeln, zu trainieren und zu implementieren, und hat versprochen , Amazon Web Services (AWS) als seinen primären Cloud-Anbieter zu nutzen.

Den Enthüllungen von Reuters zufolge verpflichtet sich Amazons ursprüngliche Vereinbarung zu einer Investition von 1,25 Milliarden US-Dollar, mit der Möglichkeit, die Investition um weitere 2,75 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Sollte sich die Gesamtsumme auf 4 Milliarden US-Dollar belaufen, wäre dieser Deal laut Bloomberg die bedeutendste bekannte Investition im Zusammenhang mit AWS, dem führenden globalen Anbieter von On-Demand-Datenspeicherung und Rechenleistung.

Ein bemerkenswerter Punkt ist das offensichtliche Interesse von Google an Anthropic. Nachdem Google Anfang des Jahres 300 Millionen US-Dollar in das KI-Startup gepumpt hatte, sicherte es sich einen Anteil von rund 10 % am Unternehmen. Trotz der neuen Amazon-Vereinbarung gab es keine Unterbrechung in der Partnerschaft von Anthropic mit Google, und Berichten von Reuters zufolge sind weiterhin Pläne im Gange, den Zugriff auf die Technologie von Anthropic über Google Cloud zu ermöglichen.

Die AppMaster- Plattform, ein führendes Unternehmen im Bereich „ no-code Plattformen“, erkennt diesen Schritt als einen bedeutenden Schritt in der KI-Branche an, der weiterhin das Wachstum und die Entwicklung technologischer Modelle und Fortschritte beeinflusst.