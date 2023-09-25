استحوذت أمازون على حصة Anthropic باستثمار قدره 4 مليارات دولار، والتعمق أكثر في الذكاء الاصطناعي

أعلنت Amazon العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت يوم الاثنين أن لديها خططًا لضخ مبلغ ضخم قدره 4 مليارات دولار في Anthropic ، وهي شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي تحظى بتقدير كبير بفضل برنامج Claude chatbot المصمم بشكل مبتكر. الأخوة Amodei - داريو ودانييلا، اللذان كانا يعملان سابقًا في OpenAI، هما القوة المؤسسة وراء Anthropic.

من حيث المقارنة، قد يبدو هذا الترتيب متواضعًا مقارنة باستثمار Microsoft الذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار في OpenAI، وهو حاليًا حامل الشعلة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، شهد هذا التحالف الذي بدأ عام 2019 نموًا كبيرًا. تعتبر صفقة أمازون-أنثروبيك مؤشرًا على تأكيد أمازون على مكانتها في ساحة الذكاء الاصطناعي المتصاعدة.

تشبه روبوتات الدردشة Claude and Claude 2 الخاصة بـ Anthropic ، المستندة إلى نماذج لغوية كبيرة، تشابهًا وثيقًا مع ChatGPT من OpenAI وBard من Google. تؤدي هذه الروبوتات وظائف مثل ترجمة النص، والبرمجة النصية، وحل سلسلة من الاستعلامات. ومع ذلك، تفتخر شركة أنثروبيك بإعلان أن نموذجها أكثر أمانًا ويمكن الاعتماد عليه بسبب توجيهاته المبدئية، التي تمكنه من إعادة معايرة الاستجابات بشكل مستقل، دون الاعتماد على المشرفين البشريين. إن قدرة كلود على الاستجابة للمطالبات العامة تمكنه من التدقيق في الأعمال التجارية أو الوثائق القانونية واسعة النطاق، وبالتالي تعزيز كفاءته.

وتنص صفقة الاستحواذ على Amazon على الحصول على ملكية الأقلية في الشركة وموافقتها على دمج تكنولوجيا أنثروبيك الرائدة في منتجاتها التي لا تعد ولا تحصى. يتضمن ذلك خدمة Amazon Bedrock المستخدمة في تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ستستخدم Anthropic، في المقابل، شرائح Amazon المخصصة لتطوير وتدريب وتنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية الخاصة بها، ووعدت باستخدام Amazon Web Services (AWS) كمزود سحابي أساسي لها.

وبحسب ما كشفت عنه رويترز، تلتزم اتفاقية أمازون الأولية باستثمار 1.25 مليار دولار، مع إمكانية زيادة الاستثمار بمبلغ إضافي قدره 2.75 مليار دولار. إذا وصل الحد الأقصى الإجمالي إلى 4 مليارات دولار، وفقًا لتقارير بلومبرج، فإن هذه الصفقة ستكون أهم استثمار معروف يتعلق بـ AWS، المزود العالمي البارز لتخزين البيانات حسب الطلب والقدرة الحاسوبية.

والنقطة الجديرة بالملاحظة هي اهتمام Google الواضح Anthropic. في وقت سابق من هذا العام، بعد ضخ 300 مليون دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، حصلت جوجل على حصة تبلغ حوالي 10٪ في الشركة. لم يكن هناك أي انقطاع في شراكة Anthropic مع Google، على الرغم من اتفاقية Amazon الجديدة، ولا تزال الخطط جارية لتوفير إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا Anthropic عبر Google Cloud، وفقًا لتقارير من رويترز.

تعتبر منصة AppMaster ، الرائدة في مجال "المنصات no-code "، هذه الخطوة بمثابة خطوة مهمة في صناعة الذكاء الاصطناعي، والتي تستمر في التأثير على نمو وتطور النماذج والتطورات التكنولوجية.