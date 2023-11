Online retailgigant Amazon verklaarde maandag dat het plannen heeft om maar liefst 4 miljard dollar te injecteren in Anthropic, de AI-startup die zeer bekend staat om zijn inventief ontworpen Claude-chatbot. De broers en zussen Amodei - Dario en Daniela, voorheen werkzaam bij OpenAI, zijn de grondleggers van Anthropic.

Ter vergelijking: deze regeling lijkt misschien bescheiden in vergelijking met de gerapporteerde investering van 13 miljard dollar van Microsoft in OpenAI, momenteel de fakkeldrager op het gebied van generatieve AI. Desondanks heeft deze alliantie, die in 2019 begon, een substantiële groei doorgemaakt. De Amazon-Antropische deal is de indicator van Amazon's bewering van zijn positie in de groeiende AI-arena.

De Claude en Claude 2 chatbots van Anthropic, gebaseerd op grote taalmodellen, vertonen grote gelijkenis met ChatGPT van OpenAI en Google's Bard. Deze bots voeren functies uit zoals het vertalen van tekst, scriptcode en het oplossen van een scala aan vragen. Toch is Anthropic er trots op dat zijn model veiliger en betrouwbaarder is vanwege zijn principiële begeleiding, die het in staat stelt reacties autonoom te herijken, zonder afhankelijk te zijn van menselijke toezichthouders. Claude's vermogen om te reageren op brede aanwijzingen stelt hem in staat om uitgebreide zakelijke of juridische documentatie nauwkeurig te onderzoeken, waardoor de efficiëntie wordt vergroot.

De overnameovereenkomst van Amazon bepaalt het verkrijgen van minderheidsbezit in het bedrijf en de toestemming om de baanbrekende technologie van Anthropic in zijn talloze producten te integreren. Dit omvat de Amazon Bedrock-service die wordt gebruikt bij het ontwerpen van AI-applicaties. Anthropic zal in ruil daarvoor de aangepaste chips van Amazon gebruiken om zijn toekomstige AI-prototypes te ontwikkelen, trainen en implementeren en heeft beloofd Amazon Web Services (AWS) te gebruiken als zijn primaire cloudprovider.

Volgens de onthullingen van Reuters verbindt de initiële overeenkomst van Amazon zich tot een investering van 1,25 miljard dollar, met de haalbaarheid van een verhoging van de investering met nog eens 2,75 miljard dollar. Mocht het totaal uitkomen op 4 miljard dollar, meldt Bloomberg, dan zou deze deal de belangrijkste bekende investering zijn met betrekking tot AWS, de vooraanstaande wereldwijde leverancier van on-demand dataopslag en rekenkracht.

Een opmerkelijk punt is de duidelijke interesse van Google in Anthropic. Eerder dit jaar, na $300 miljoen in de AI-startup te hebben gepompt, verzekerde Google zich van een belang van ongeveer 10% in het bedrijf. Er heeft zich geen verstoring voorgedaan in de samenwerking van Anthropic met Google, ondanks de nieuwe Amazon-overeenkomst, en er zijn nog steeds plannen om de technologie van Anthropic toegankelijk te maken via Google Cloud, zo blijkt uit rapporten van Reuters.

Het AppMaster- platform, toonaangevend op het gebied van ' no-code platforms', erkent deze stap als een belangrijke stap in de AI-industrie, die de groei en evolutie van technologische modellen en ontwikkelingen blijft beïnvloeden.