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亚马逊投资 40 亿美元入股 Anthropic，深耕人工智能

Sep 25, 2023
亚马逊投资 40 亿美元入股 Anthropic，深耕人工智能

在线零售巨头Amazon周一宣布，计划向Anthropic注入高达 40 亿美元的资金。Anthropic 是一家人工智能初创公司，因其设计新颖的 Claude 聊天机器人而受到高度认可。 Amodei 兄弟姐妹 Dario 和 Daniela 曾就职于 OpenAI，是 Anthropic 的创始人。

相比之下，与微软报道的 130 亿美元投资 OpenAI（目前生成人工智能领域的火炬手）相比，这种安排似乎显得温和。尽管如此，这个自 2019 年开始的联盟已经取得了实质性的增长。亚马逊与 Anthropic 的交易标志着亚马逊在蓬勃发展的人工智能领域确立了自己的地位。

Anthropic的 Claude 和 Claude 2 聊天机器人基于大型语言模型，与 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google 的 Bard 非常相似。这些机器人执行翻译文本、编写脚本代码和解决一系列查询等功能。尽管如此，Anthropic 仍然自豪地宣称其模型更加安全和可靠，因为它有原则性的指导，这使其能够自主地重新调整响应，而无需依赖人类监管者。 Claude 能够响应广泛的提示，从而能够审查大量的业务或法律文件，从而提高效率。

Amazon的收购协议规定，亚马逊将获得该公司的少数股权，并同意将 Anthropic 的突破性技术整合到其众多产品中。这包括用于设计人工智能应用程序的 Amazon Bedrock 服务。作为回报，Anthropic 将利用亚马逊的定制芯片来开发、训练和实施其未来的人工智能原型，并承诺使用亚马逊网络服务 (AWS)作为其主要云提供商。

据路透社报道，亚马逊初步协议承诺投资12.5亿美元，并有可能追加27.5亿美元投资。据彭博社报道，如果总额达到 40 亿美元，那么这笔交易将成为与 AWS 相关的最重要的已知投资，AWS 是全球杰出的按需数据存储和计算能力提供商。

值得注意的一点是谷歌对Anthropic的明显兴趣。今年早些时候，谷歌向这家人工智能初创公司注资 3 亿美元后，获得了该公司约 10% 的股份。据路透社报道，尽管亚马逊签订了新协议，但 Anthropic 与谷歌的合作关系并未中断，并且通过谷歌云提供对 Anthropic 技术的访问的计划仍在进行中。

AppMaster平台是“ no-code平台”领域的领导者，认为此举是人工智能行业的重大进步，将继续影响技术模型和进步的增长和演变。

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