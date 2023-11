Amazon przejmuje udziały w firmie Anthropic inwestując 4 miliardy dolarów, wchodząc głębiej w sztuczną inteligencję

Gigant handlu detalicznego w Internecie, Amazon, oświadczył w poniedziałek, że planuje wpompować aż 4 miliardy dolarów w Anthropic, start-up zajmujący się sztuczną inteligencją, cieszący się dużym uznaniem dzięki pomysłowo zaprojektowanemu chatbotowi Claude. Rodzeństwo Amodei – Dario i Daniela, wcześniej zatrudnieni w OpenAI, jest siłą założycielską Anthropic.

Dla porównania, rozwiązanie to może wydawać się skromne w porównaniu z inwestycją Microsoftu o wartości 13 miliardów dolarów w OpenAI, obecnie lidera w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji. Niezależnie od tego sojusz, który rozpoczął się w 2019 r., odnotował znaczny wzrost. Porozumienie Amazon-Anthropic jest wskaźnikiem potwierdzania przez Amazon swojej pozycji na dynamicznie rozwijającej się arenie sztucznej inteligencji.

Chatboty Claude i Claude 2 firmy Anthropic, oparte na dużych modelach językowych, są bardzo podobne do ChatGPT z OpenAI i Bard firmy Google. Te boty wykonują takie funkcje, jak tłumaczenie tekstu, tworzenie skryptów i rozwiązywanie szerokiej gamy zapytań. Mimo to firma Anthropic z dumą ogłasza, że ​​swój model jest bezpieczniejszy i bardziej niezawodny ze względu na oparte na zasadach wytyczne, które umożliwiają jej autonomiczną ponowną kalibrację reakcji, bez polegania na ludzkich przełożonych. Zdolność Claude'a do reagowania na szerokie podpowiedzi umożliwia mu analizowanie obszernej dokumentacji biznesowej lub prawnej, zwiększając w ten sposób jego efektywność.

Umowa przejęcia Amazon przewiduje osiągnięcie mniejszościowego udziału w firmie i zgodę na zintegrowanie przełomowej technologii Anthropic z niezliczoną liczbą produktów. Obejmuje to usługę Amazon Bedrock wykorzystywaną przy projektowaniu aplikacji AI. Anthropic w zamian będzie wykorzystywać niestandardowe chipy Amazona do opracowywania, szkolenia i wdrażania swoich przyszłych prototypów sztucznej inteligencji i obiecała używać Amazon Web Services (AWS) jako głównego dostawcy usług w chmurze.

Z doniesień Reutersa wynika, że ​​wstępna umowa Amazona przewiduje inwestycję o wartości 1,25 miliarda dolarów z możliwością zwiększenia inwestycji o dodatkowe 2,75 miliarda dolarów. Bloomberg podaje, że gdyby całkowita kwota wyniosła 4 miliardy dolarów, transakcja ta byłaby najbardziej znaczącą znaną inwestycją związaną z AWS, czołowym światowym dostawcą usług przechowywania danych i mocy obliczeniowej na żądanie.

Godnym uwagi punktem jest ewidentne zainteresowanie Google Anthropic. Na początku tego roku, po wpompowaniu 300 milionów dolarów w startup AI, Google zabezpieczył udziały w firmie wynoszące około 10%. Pomimo nowej umowy z Amazonem nie doszło do żadnych zakłóceń we współpracy Anthropic z Google, a według raportów Reuters nadal trwają prace nad zapewnieniem dostępu do technologii Anthropic za pośrednictwem Google Cloud.

