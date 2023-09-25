Anthropic'in Hissesi Amazon Tarafından 4 Milyar Dolarlık Yatırımla Alınarak Yapay Zeka Alanına Daha Derin Girişim Yapılıyor

Çevrimiçi perakende devi Amazon, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaratıcı bir şekilde tasarlanmış Claude sohbet robotu ile tanınan yapay zeka girişimi Anthropic devasa bir 4 milyar dolar enjekte etmeyi planladığını duyurdu. Daha önce OpenAI'de çalışan Amodei kardeşler Dario ve Daniela, Anthropic'in arkasındaki kurucu güçtür.

Karşılaştırma açısından bu düzenleme, şu anda üretken yapay zeka alanında meşaleyi taşıyan Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı bildirilen 13 milyar dolarlık yatırımla karşılaştırıldığında mütevazı görünebilir. Ancak 2019 yılında başlayan bu ittifak önemli bir büyümeye sahne oldu. Amazon-Antropik anlaşması, Amazon'un gelişen yapay zeka alanındaki konumunu iddia ettiğinin göstergesidir.

Anthropic büyük dil modellerine dayanan Claude ve Claude 2 sohbet robotları, OpenAI'nin ChatGPT'sine ve Google'ın Bard'ına yakın benzerlik taşıyor. Bu botlar metin çevirme, kod yazma ve çeşitli sorguları çözme gibi işlevleri yerine getirir. Yine de Anthropic, insan denetçilere bağlı kalmadan tepkileri özerk bir şekilde yeniden kalibre etme yetkisi veren ilkeli rehberliği nedeniyle modelinin daha güvenli ve güvenilir olduğunu ilan etmekten gurur duyuyor. Claude'un geniş kapsamlı taleplere yanıt verme yeteneği, ona kapsamlı ticari veya yasal belgeleri inceleme yetkisi verir ve böylece verimliliğini artırır.

Amazon satın alma anlaşması, şirkette azınlık mülkiyetinin elde edilmesini ve Anthropic'in çığır açan teknolojisini sayısız ürününe entegre etme iznini şart koşuyor. Buna yapay zeka uygulamalarının tasarımında kullanılan Amazon Bedrock hizmeti de dahildir. Karşılık olarak Anthropic, gelecekteki yapay zeka prototiplerini geliştirmek, eğitmek ve uygulamak için Amazon'un özel çiplerini kullanacak ve birincil bulut sağlayıcısı olarak Amazon Web Services'i (AWS) kullanacağına söz verdi.

Reuters'in açıklamalarına göre Amazon'un ilk anlaşması, yatırımı 2,75 milyar dolar daha artırma fizibilitesiyle birlikte 1,25 milyar dolarlık bir yatırım taahhüt ediyor. Bloomberg'in haberine göre, toplam tutar 4 milyar dolara çıkarsa bu anlaşma, isteğe bağlı veri depolama ve bilgi işlem gücünün önde gelen küresel sağlayıcısı AWS ile ilgili bilinen en önemli yatırım olacak.

Dikkate değer bir nokta, Google'ın Anthropic olan belirgin ilgisidir. Bu yılın başlarında yapay zeka girişimine 300 milyon dolar yatırdıktan sonra Google, şirkette yaklaşık %10 hisse elde etti. Anthropic'in Google ile olan ortaklığında, yeni Amazon anlaşmasına rağmen herhangi bir kesinti yaşanmadı ve Reuters'in raporlarına göre, Anthropic'in teknolojisine Google Cloud aracılığıyla erişilebilirlik sağlama planları hala devam ediyor.

' no-code platformlar' alanında lider olan AppMaster platformu, bu hamleyi, teknolojik modellerin ve ilerlemelerin büyümesini ve evrimini etkilemeye devam eden yapay zeka endüstrisinde önemli bir adım olarak kabul ediyor.