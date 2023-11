La quota di Anthropic viene acquisita da Amazon con un investimento di 4 miliardi di dollari, avventurandosi più a fondo nell'intelligenza artificiale

Il gigante della vendita al dettaglio online, Amazon, ha dichiarato lunedì che ha in programma di investire ben 4 miliardi di dollari in Anthropic, la startup di intelligenza artificiale altamente riconosciuta per il suo chatbot Claude dal design creativo. I fratelli Amodei - Dario e Daniela, ex dipendenti di OpenAI, sono la forza fondatrice di Anthropic.

In termini di confronto, questo accordo potrebbe sembrare modesto rispetto all’investimento di 13 miliardi di dollari dichiarato da Microsoft in OpenAI, attualmente il tedoforo nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Ciononostante, questa alleanza iniziata nel 2019 ha visto una crescita sostanziale. L’accordo Amazon-Anthropic è l’indicatore dell’affermazione di Amazon della sua posizione nel crescente settore dell’intelligenza artificiale.

I chatbot Claude e Claude 2 di Anthropic, basati su modelli linguistici di grandi dimensioni, hanno una stretta somiglianza con ChatGPT di OpenAI e Bard di Google. Questi bot eseguono funzioni come la traduzione di testo, lo scripting di codice e la risoluzione di una vasta gamma di query. Tuttavia, Anthropic è orgogliosa di dichiarare il suo modello più sicuro e affidabile grazie alla sua guida basata su principi, che le consente di ricalibrare le risposte in modo autonomo, senza dipendere da supervisori umani. La capacità di Claude di rispondere a richieste di ampio respiro gli consente di esaminare un'ampia documentazione aziendale o legale, migliorando così la sua efficienza.

L'accordo di acquisizione di Amazon prevede l'ottenimento di una quota di minoranza nella società e il suo consenso a integrare la tecnologia innovativa di Anthropic nella sua miriade di prodotti. Ciò include il servizio Amazon Bedrock impiegato nella progettazione di applicazioni AI. Anthropic, in cambio, utilizzerà i chip personalizzati di Amazon per sviluppare, addestrare e implementare i suoi futuri prototipi di intelligenza artificiale e ha promesso di utilizzare Amazon Web Services (AWS) come principale fornitore di servizi cloud.

Secondo le rivelazioni di Reuters, l'accordo iniziale di Amazon prevede un investimento di 1,25 miliardi di dollari, con la possibilità di aumentare l'investimento di ulteriori 2,75 miliardi di dollari. Se il totale dovesse raggiungere i 4 miliardi di dollari, riferisce Bloomberg, questo accordo sarebbe l’investimento più significativo conosciuto relativo ad AWS, il principale fornitore globale di storage di dati on-demand e potenza di calcolo.

Un punto degno di nota è l'evidente interesse di Google per Anthropic. All’inizio di quest’anno, dopo aver investito 300 milioni di dollari nella startup dell’intelligenza artificiale, Google si è assicurata una partecipazione di circa il 10% nella società. Non c'è stata alcuna interruzione nella partnership di Anthropic con Google, nonostante il nuovo accordo con Amazon, e sono ancora in corso piani per fornire accessibilità alla tecnologia di Anthropic tramite Google Cloud, come riportato da Reuters.

La piattaforma AppMaster , leader nello spazio delle "piattaforme no-code ", riconosce questa mossa come un passo avanti significativo nel settore dell'intelligenza artificiale, che continua a influenzare la crescita e l'evoluzione dei modelli e dei progressi tecnologici.