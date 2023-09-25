Amazon приобрела долю Anthropic, инвестировав 4 миллиарда долларов и углубляясь в искусственный интеллект

Гигант интернет-торговли Amazon заявил в понедельник, что планирует вложить колоссальные 4 миллиарда долларов в Anthropic, стартап в сфере искусственного интеллекта, получивший широкое признание благодаря изобретательно разработанному чат-боту Клода. Братья и сестры Амодеи — Дарио и Даниэла, ранее работавшие в OpenAI, являются основателями Anthropic.

С точки зрения сравнения, эта договоренность может показаться скромной по сравнению с заявленными Microsoft инвестициями в 13 миллиардов долларов в OpenAI, которая в настоящее время является лидером в области генеративного искусственного интеллекта. Несмотря на это, этот альянс, созданный в 2019 году, продемонстрировал значительный рост. Сделка Amazon-Anthropic является индикатором утверждения Amazon своих позиций на растущей арене искусственного интеллекта.

Чат-боты Claude и Claude 2 компании Anthropic, основанные на больших языковых моделях, очень похожи на ChatGPT OpenAI и Bard от Google. Эти боты выполняют такие функции, как перевод текста, создание скриптов и разрешение множества запросов. Тем не менее, Anthropic гордится тем, что объявляет свою модель более безопасной и надежной из-за ее принципиального руководства, которое позволяет ей самостоятельно перекалибровывать ответы, не завися от людей-контролеров. Способность Claude реагировать на общие запросы позволяет ему тщательно изучать обширную деловую или юридическую документацию, тем самым повышая его эффективность.

Сделка о приобретении Amazon предусматривает приобретение миноритарного владения компанией и ее согласие интегрировать новаторскую технологию Anthropic в свои многочисленные продукты. Сюда входит сервис Amazon Bedrock, используемый для разработки приложений искусственного интеллекта. В ответ Anthropic будет использовать специальные чипы Amazon для разработки, обучения и внедрения своих будущих прототипов искусственного интеллекта и пообещала использовать Amazon Web Services (AWS) в качестве основного поставщика облачных услуг.

Согласно данным Reuters, первоначальное соглашение Amazon предполагает инвестиции в размере 1,25 миллиарда долларов с возможностью увеличения инвестиций еще на 2,75 миллиарда долларов. Если общая сумма достигнет 4 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg, то эта сделка станет самой значительной из известных инвестиций, связанных с AWS, ведущим мировым поставщиком систем хранения данных и вычислительных мощностей по требованию.

Примечательным моментом является очевидный интерес Google к Anthropic. Ранее в этом году, вложив 300 миллионов долларов в стартап в сфере искусственного интеллекта, Google получила около 10% акций компании. В партнерстве Anthropic с Google не произошло никаких сбоев, несмотря на новое соглашение с Amazon, и, согласно сообщениям Reuters, все еще разрабатываются планы по обеспечению доступа к технологиям Anthropic через Google Cloud.

Платформа AppMaster , лидер в сфере платформ no-code, считает этот шаг значительным шагом в индустрии искусственного интеллекта, которая продолжает влиять на рост и эволюцию технологических моделей и достижений.