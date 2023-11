Participação da Anthropic adquirida pela Amazon com um investimento de US$ 4 bilhões, aventurando-se mais profundamente na inteligência artificial

A gigante do varejo on-line, Amazon, declarou na segunda-feira que tem planos de injetar colossais US$ 4 bilhões na Anthropic, a startup de IA altamente reconhecida por seu chatbot Claude, projetado de forma inventiva. Os irmãos Amodei - Dario e Daniela, ex-funcionários da OpenAI, são a força fundadora da Anthropic.

Em termos de comparação, este acordo pode parecer modesto em comparação com o investimento relatado de 13 mil milhões de dólares da Microsoft na OpenAI, atualmente a líder no campo da IA ​​generativa. Não obstante, esta aliança que começou em 2019 testemunhou um crescimento substancial. O acordo Amazon-Anthropic é o indicador da afirmação da Amazon de sua posição na crescente arena da IA.

Os chatbots Claude e Claude 2 da Anthropic, baseados em grandes modelos de linguagem, têm uma grande semelhança com o ChatGPT da OpenAI e o Bard do Google. Esses bots executam funções como tradução de texto, script de código e resolução de uma gama de consultas. Ainda assim, a Anthropic orgulha-se de declarar o seu modelo como mais seguro e confiável devido à sua orientação baseada em princípios, que lhe permite recalibrar respostas de forma autónoma, sem depender de supervisores humanos. A capacidade de Claude de responder a solicitações amplas permite-lhe examinar minuciosamente documentação comercial ou jurídica extensa, aumentando assim a sua eficiência.

O acordo de aquisição da Amazon estipula a obtenção de posse minoritária na empresa e seu consentimento para integrar a tecnologia inovadora da Anthropic em sua miríade de produtos. Isso inclui o serviço Amazon Bedrock empregado no projeto de aplicações de IA. A Anthropic, em reciprocidade, utilizará chips personalizados da Amazon para desenvolver, treinar e implementar seus futuros protótipos de IA e prometeu usar Amazon Web Services (AWS) como seu principal provedor de nuvem.

De acordo com as revelações da Reuters, o acordo inicial da Amazon compromete-se com um investimento de 1,25 mil milhões de dólares, com a viabilidade de aumentar o investimento em mais 2,75 mil milhões de dólares. Se atingir o valor máximo de 4 mil milhões de dólares, informa a Bloomberg, então este negócio seria o investimento mais significativo conhecido relacionado com a AWS, o fornecedor global preeminente de armazenamento de dados a pedido e poder de computação.

Um ponto digno de nota é o evidente interesse do Google pela Anthropic. No início deste ano, depois de investir US$ 300 milhões na startup de IA, o Google garantiu uma participação de cerca de 10% na empresa. Não houve interrupção na parceria da Anthropic com o Google, apesar do novo acordo com a Amazon, e ainda estão em andamento planos para fornecer acessibilidade à tecnologia da Anthropic por meio do Google Cloud, conforme relatórios da Reuters.

A plataforma AppMaster , líder no espaço de “plataformas no-code ”, reconhece esta mudança como um avanço significativo na indústria de IA, que continua a influenciar o crescimento e a evolução dos modelos e avanços tecnológicos.