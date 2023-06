Lors de la conférence WWDC de cette année, Apple a annoncé une pléthore de mises à jour de WebKit, le puissant moteur de navigation web qui sous-tend Safari. Ces 88 nouvelles fonctionnalités devraient être mises en œuvre dans Safari 17, dont le lancement est prévu pour cet automne.

L'une des nouveautés les plus marquantes est l'introduction de la fonctionnalité Dock, qui permet aux utilisateurs d'ajouter des pages web spécifiques à leur Dock, afin d'accéder rapidement aux sites web qu'ils visitent fréquemment. Ces applications web peuvent être lancées via le Dock, le Launchpad ou la recherche Spotlight et fonctionneront comme des applications autonomes. Elles s'intègrent également aux informations d'identification AutoFill provenant du trousseau iCloud ou d'applications tierces utilisant l'API Credential Provider Extension. En outre, Safari comprend désormais une option "Ajouter à l'écran d'accueil" qui permet aux utilisateurs d'épingler une page web à l'écran d'accueil de leur appareil.

À la lumière de la révélation de la Vision Pro d'Apple, l'équipe WebKit a travaillé d'arrache-pied pour assurer la compatibilité de Safari avec le casque AR/VR révolutionnaire. Pour ce faire, elle a introduit deux technologies d'informatique spatiale : l'élément <model> et WebXR. La première fournit une méthode simple pour afficher du contenu 3D dans les pages web, tandis que la seconde permet de créer des expériences 3D immersives.

Optimisant la prise en charge des images, Safari 17 introduira la compatibilité avec le nouveau format JPEG XL. Celui-ci utilise un nouvel algorithme de compression qui offre une plus grande souplesse dans l'ajustement des taux de compression des images. En outre, Safari prend désormais en charge les images HEIC, le format de fichier utilisé par les iPhones et les iPads pour stocker les photos prises avec l'appareil photo. Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais importer et modifier ces images directement dans le navigateur, sans avoir à les convertir. Les mises à jour de l'implémentation de la fonction image-set(), notamment la prise en charge des arguments "résolution" et "type", améliorent encore la gestion des images dans Safari.

En ce qui concerne la vidéo, Safari 17 a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que l'API Managed Media Source, une solution économe en énergie pour le streaming vidéo, une superposition de statistiques pour le lecteur vidéo et la prise en charge des caméras USB sur l'iPadOS 17. En ce qui concerne HTML et CSS, de nombreuses mises à jour ont été mises en œuvre, notamment la prise en charge de l'attribut "popover" et de l'élément <hr> dans <select>, ainsi que diverses nouvelles fonctionnalités CSS.

Les mises à jour de JavaScript et de l'API Web comprennent la prise en charge de Offscreen Canvas, qui fournit un canevas rendu hors écran, indépendamment du DOM. D'autres fonctionnalités comprennent l'augmentation du quota de stockage en fonction de l'espace disque total, la prise en charge de deux nouvelles fonctionnalités RegEx, de nouvelles méthodes d'opération Set, la prise en charge du retour haptique "dual-rumble" avec les contrôleurs de jeu, et des améliorations de l'analyse des URL.

Les développeurs bénéficieront également de ces mises à jour. Le menu Développer a été remanié, simplifiant l'accès aux outils essentiels pour la création de sites web, d'applications web, de contenu web dans les applications et d'extensions web. Le nouveau panneau "Feature Flags" remplace l'ancienne section "Experimental Features" et permet aux développeurs de rechercher facilement des fonctionnalités spécifiques, triées par sujet et affichées selon quatre étapes différentes : Stable, Testable, Aperçu et Développeur.

En outre, l'inspecteur Web a reçu de nombreuses mises à jour, telles que des paramètres supplémentaires pour les règles et les superpositions d'éléments dans l'onglet Éléments, un paramètre pour l'affichage des horodatages des messages de la console dans l'onglet Console, et plusieurs autres améliorations dans divers onglets. Parmi les autres fonctionnalités destinées aux développeurs, citons le nouveau panneau Paramètres, la superposition de paramètres spécifiques aux onglets et les mises à jour du mode de conception réactive (Responsive Design Mode).

Enfin, les modifications apportées au navigateur Safari lui-même comprennent la prise en charge des profils d'utilisateur, des fonctionnalités améliorées pour la navigation privée et la prise en charge d'Apple Pay par l'intermédiaire de l'API de demande de paiement. Les extensions web offrent désormais aux utilisateurs davantage d'options de personnalisation et de contrôle sur leurs données de navigation, y compris la possibilité de désactiver les extensions pendant les sessions de navigation privée ou pour des profils spécifiques.

