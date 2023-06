Tijdens de WWDC van dit jaar heeft Apple een groot aantal updates aangekondigd voor WebKit, de krachtige webbrowser-engine achter Safari. Deze 88 nieuwe functies staan gepland voor Safari 17, dat dit najaar op de markt komt.

Een van de opvallende updates is de introductie van de Dock-functionaliteit, waarmee gebruikers specifieke webpagina's aan hun Dock kunnen toevoegen, zodat ze snel toegang hebben tot veelbezochte websites. Deze webapps kunnen worden gestart via Dock, Launchpad of Spotlight Search en functioneren als zelfstandige applicaties. Ze kunnen ook worden geïntegreerd met AutoFill-referenties van de iCloud Keychain of apps van derden die gebruikmaken van de Credential Provider Extension API. Daarnaast bevat Safari nu een optie "Toevoegen aan beginscherm" waarmee gebruikers een webpagina aan het beginscherm van hun apparaat kunnen vastmaken.

In het licht van de onthulling van Apple's Vision Pro heeft het WebKit-team er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat Safari compatibel is met de baanbrekende AR/VR-headset. Daarbij hebben ze twee spatial computing-technologieën geïntroduceerd: het <model>-element en WebXR. De eerste biedt een probleemloze methode voor het weergeven van 3D-content binnen webpagina's, terwijl de tweede het mogelijk maakt om meeslepende 3D-ervaringen te creëren.

Om de ondersteuning voor afbeeldingen te optimaliseren, introduceert Safari 17 compatibiliteit met de nieuwe JPEG XL-indeling. Dit maakt gebruik van een nieuw compressiealgoritme dat meer flexibiliteit biedt bij het aanpassen van de compressieverhoudingen van afbeeldingen. Bovendien ondersteunt Safari nu HEIC-afbeeldingen, de bestandsindeling die door iPhones en iPads wordt gebruikt voor het opslaan van foto's die met de camera zijn gemaakt. Gebruikers kunnen deze afbeeldingen nu rechtstreeks in de browser importeren en bewerken, zonder dat conversie nodig is. Updates aan de image-set() implementatie, waaronder ondersteuning voor "resolutie" en "type" argumenten, zorgen voor een nog betere afhandeling van afbeeldingen in Safari.

Op videogebied zijn er in Safari 17 nieuwe functies toegevoegd, zoals de Managed Media Source API, een energiezuinige oplossing voor het streamen van video's, een overlay met statistieken voor de videospeler en ondersteuning voor USB-camera's op iPadOS 17. Wat HTML en CSS betreft, zijn er talloze updates geïmplementeerd, waaronder ondersteuning voor het "popover"-attribuut en het <hr>-element binnen <select>, evenals diverse nieuwe CSS-mogelijkheden.

JavaScript- en Web API-updates omvatten ondersteuning voor Offscreen Canvas, dat een canvas biedt dat buiten het scherm wordt gerenderd, onafhankelijk van het DOM. Extra functies omvatten verhoogde opslagquota op basis van de totale schijfruimte, ondersteuning voor twee nieuwe RegEx-functies, nieuwe Set-bewerkingsmethoden, ondersteuning voor "dual-rumble" haptische feedback met gamecontrollers en verbeteringen aan URL-parsing.

Ontwikkelaars profiteren ook van deze updates. Het menu Ontwikkelen is vernieuwd en biedt eenvoudiger toegang tot belangrijke tools voor het maken van websites, webapps, webinhoud binnen apps en webextensies. Het nieuwe Feature Flags paneel vervangt de vorige Experimental Features sectie, waardoor ontwikkelaars gemakkelijk kunnen zoeken naar specifieke features, gesorteerd op onderwerp en weergegeven in vier verschillende stadia: Stabiel, Testbaar, Preview en Ontwikkelaar.

Verder heeft de Web Inspector talloze updates gekregen, zoals extra instellingen voor linialen en elementoverlays op het tabblad Elementen, een instelling voor het weergeven van tijdstempels van consoleberichten op het tabblad Console en diverse andere verbeteringen op verschillende tabbladen. Extra functies voor ontwikkelaars zijn onder andere een nieuw paneel Instellingen, een overlay voor tabspecifieke instellingen en updates voor de Responsive Design-modus.

Tot slot omvatten de wijzigingen in de Safari-browser zelf ondersteuning voor gebruikersprofielen, verbeterde functies voor Privénavigatie en ondersteuning voor Apple Pay via de Payment Request API. Webextensies bieden gebruikers nu meer aanpassingsmogelijkheden en controle over hun surfgegevens, waaronder de mogelijkheid om extensies uit te schakelen tijdens sessies voor Privénavigatie of voor specifieke profielen.

